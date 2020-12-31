На території Кірібаті Новий рік можна зустріти тричі - у західній, центральній і східній частині островів.

Жителі держави Кірібаті, розташованої на острові Різдва в Тихому океані, вже зустріли 2021 рік.

Про це повідомляє РБК.

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Вони увійшли в Новий Рік о 12.00 за київським часом.

На території Кірібаті Новий рік можна зустріти тричі - у західній, центральній та східній частині островів. При цьому унікально тут те, що всього в декількох кілометрах від островів проходить межа 12-го західного часового поясу.

Самоа

Також Новий рік вже відзначили на Самоа, це держава, що знаходиться в південній частині Тихого океану і займає західну частину однойменного архіпелагу.

Після Карібаті і Самоа Новий рік прийде в Нову Зеландію, потім на більшу частину Австралії. Далі Новий рік зустрічають в Японії та обох Кореях (Північна і Південна). Через годину після Японії Новий рік приходить на решту території Австралії та на частину Південно-Східної Азії.

Через дві години Новий рік зустрічають в Індонезії та на решті частини Південно-Східної Азії.

Через 12 годин після святкувань Нового року в Кірібаті, свято приходить в Східну Європу (Румунія, Греція, Україна). Одночасно Новий рік зустрічають в Туреччині, Ізраїлі, Фінляндії.

Як повідомляє НВ, одними з перших Новий рік зустрічають також жителі острова Чатем, який є частиною Нової Зеландії, але розташований приблизно на 800 км на схід від основної території країни. Цей острів знаходиться в окремому часовому поясі.

Крім того, серед перших в новому році - острівна держава Тонга.

Нова Зеландія

Нова Зеландія зустріла новий 2021 рік феєрверками та салютами.

Трансляція з найбільшого міста країни Окленд велася у соціальній мережі Facebook агентством Reuters.

Новий рік більша частина цієї країни зустріла о 13:00 за київським часом.

Зокрема, за десять секунд до настання Нового року величезний натовп на центральних вулицях Окленда розпочав зворотній відлік, зустрічаючи 2021 рік.

Як тільки годинник пробив 12 ночі за місцевим часом, з величезної телекомунікаційної вежі "Скай Тавер", яка є найбільшою спорудою у Південній півкулі планети (328 м), почали запускати видовищні салюти та феєрверки.

На вулицях Окленда люди в радісній ейфорії вітали прихід нового року.

Святкування Нового року в Україні

За даними Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", вартість новорічного столу-2021 для української сім'ї з 4 осіб підвищиться в порівнянні з минулим роком на 5,3% і складе 1706,09 грн.

30 грудня 2020 року журналісти підрахували, скільки буде коштувати приготувати олів'є вдома, придбати готовий набір продуктів в супермаркеті і замовити салат в ресторані.

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Автори: Олена Коваленко, Віталій Саєнко