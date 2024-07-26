Затриманий стверджує, що за підрив машини йому обіцяли українське громадянство.

До РФ із Туреччини доправили росіянина, якого підозрюють у підриві автомобіля на півночі Москви - поранення дістав офіцер ГРУ. Як повідомляє офіційна представниця МВС РФ Ірина Вовк, підозрюваного доправили до Москви.

"Мої колеги у взаємодії з оперативниками ФСБ Росії і слідчими Слідчого комітету Російської Федерації в найкоротші терміни встановили особу зловмисника, який здійснив підрив автомобіля на півночі Москви", - заявила вона.

За словами чиновниці, підозрюваний - уродженець Волгоградської області Євген Серебряков, 1995 року народження. Як стверджує Вовк, оперативники отримали інформацію про те, що вранці 24 липня Серебряков вилетів до Туреччини, після чого оголосили його в міжнародний розшук.

Відео дня

Зокрема, співробітники російського Інтерполу надіслали турецьким партнерам інформацію про особу підозрюваного, його прикмети та можливе місцезнаходження. У результаті чоловіка затримали співробітники МВС Туреччини в місті Бодрум.

Сьогодні Серебрякова доставили в Росію і передали слідчим СК РФ. Кримінальну справу стосовно росіянина порушено за ч. 3 ст. 30 і ч. 2 ст. 105, а також ч. 1 ст. 222.1 КК РФ.

РосЗМІ опублікували ролик, на якому зафіксовано, як стверджується, допит затриманого. Чоловік представляється і каже, що в лютому 2023 року він нібито за власною ініціативою зв'язався з адміністратором якогось пабліка "з метою співпраці зі спецслужбами України".

За його словами, він нібито почав спілкуватися з таким собі Іллею, який, як припускає затриманий, - співробітник СБУ. Пізніше, за словами Серебрякова, вони з Іллею зустрілися в Стамбулі, де йому і запропонували "ліквідувати офіцера".

Як стверджує чоловік на відео, він отримав компоненти вибухового пристрою, зібрав його за інструкцією, а потім заклав під автомобіль.

"Ілля мені обіцяв українське громадянство і винагороду в розмірі від 10 до 20 тисяч доларів", - стверджує затриманий.

Підрив авто в Москві

Нагадаємо, вранці 24 липня стало відомо, що на півночі Москви підірвали авто, яке, як передбачалося, належить заступнику начальника 89-го радіоцентру військової частини супутникового зв'язку ЗС РФ Андрію Торгашеву. Пізніше стало відомо, що сталася плутанина - підірвано автомобіль його тезки - Андрія Торгашова, який працює в штаб-квартирі Головного управління Генштабу Міноборони (ГРУ). Потерпілий через вибух втратив стопи, але, незважаючи на це, встиг зупинити кровотечу, зробивши джгути зі своєї сорочки ще до приїзду швидкої допомоги. Незабаром у РФ заявили, що особу підозрюваного встановлено і його затримано в Туреччині.

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