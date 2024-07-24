Офіцер Андрій Торгашов служить у в/ч "психологічних операцій".

Уранці 24 липня в російській столиці, на вулиці Синявинській, було підірвано автомобіль, як повідомлялося, заступника начальника 89-го радіоцентру військової частини супутникового зв'язку ЗС РФ Андрія Торгашова, але, за уточненими даними, важких поранень зазнав не він, а його тезка - офіцер штаб-квартири ГРУ.

Як повідомляє "Агентство. Новости", Toyota Land Cruiser, підірвана в Москві, належить офіцеру Андрію Торгашову, який працює в штаб-квартирі Головного управління Генштабу Міноборони (ГРУ). Зазначається, що раніше сталася плутанина через те, що у чоловіка є тезка - офіцер центру управління стратегічними ракетними військами.

Зокрема, кілька видань писали, що вибух стався на вулиці, де проживав "заступник начальника ПДРЦ в/ч 33790". Також озвучували лише ім'я та прізвище постраждалих - Андрія Торгашова та його дружини Майї.

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"У військовій частині 33790, дійсно, служить високопоставлений офіцер. Частина 33790 - це центр управління ракетними військами стратегічного призначення. Однак замах був не на нього. Разом із Майєю Торгашовою на Синявинській вулиці живе інший Андрій Торгашов. І він - власник сріблястої Toyota Land Cruiser Prado, 2009 року випуску. Машину такого кольору підірвали в середу", - пише видання.

За його інформацією, у 2016 році цей Андрій Торгашов отримував дохід у військовій частині 45807 як старший офіцер напряму: частина 45807, згідно з даними "Спарк", розташована в будинку 76б на Хорошевському шосе. За цією адресою розташований комплекс будівель ГРУ.

Як зазначає "Агентство", військова частина 45807 згадувалася і у зв'язку з іншим вибухом у Москві. Зокрема, у середині квітня на Коровинському шосе вибухнуло інше авто - позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. Тоді під час вибуху поранення отримав Василь Прозоров - екс-співробітник СБУ, який перейшов на бік окупантів.

"Як з'ясувало "Агентство", ту машину страхував співробітник ГРУ, який отримував дохід у частині 45807", - ідеться в публікації.

Сьогодні журналісти зателефонували Торгашову і його дружині Майї Торгашовій, яка попросила її не турбувати і поклала слухавку, а в самого офіцера вхідні дзвінки переадресовуються на автовідповідач.

"У Торгашова з центру управління стратегічними ракетними військами немає Toyota Land Cruiser, проживає він у ЗАТО Схід, а його дружину, ймовірно, звати не Майя", - написало "Агентство. Новости".

Передбачається, що саме до дружини цього військового і нього самого змогли додзвонитися представники інших росЗМІ - обидва спростували, що вони постраждали під час вибуху.

"Астра" уточнює, що в середу в Москві дістав поранення офіцер в/ч "психологічних операцій" ГРУ Торгашов.

"Унаслідок підриву авто у дворі свого будинку на вулиці Синявинській у Москві поранено Андрія В'ячеславовича Торгашова 1974 року народження. Він служить у в/ч 45807 у Москві. Ця частина належить до підрозділів Психологічних операцій Збройних сил Російської Федерації і входить до складу колишнього ГРУ, нині - Головне управління Генштабу Збройних сил РФ - це центральний орган військової розвідки ЗС РФ", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що його тезка з радіоцентру супутникового зв'язку також народився 1974 року, проте має по батькові Валерійович. Він живе в Істринському районі Московської області.

Водночас "Астра" додає, що дружину реального потерпілого дійсно звуть Майя Торгашова, вона дістала легкі поранення обличчя. За даними видання, офіцер ГРУ Андрій Торгашов після вибуху втратив стопи, але попри це встиг зупинити кровотечу, зробивши джгути зі своєї сорочки ще до приїзду швидкої допомоги. Зараз він у лікарні.

Вибух автоомбіля в Москві

Уранці 24 липня стало відомо, що на півночі Москви підірвали авто Toyota Prado, яке, як передбачалося, належить заступнику начальника 89-го радіоцентру військової частини супутникового зв'язку ЗС РФ Андрію Торгашеву. За словами очевидців, йому відірвало ноги. Повідомлялося, що спрацював вибуховий пристрій у той момент, коли військовий сідав в автомобіль. Також зазначалося, що з ним була дружина, яка теж дістала травми.

У СК РФ заявили про порушення кримінальної справи у зв'язку з "інцидентом, що стався на вулиці Синявинській", унаслідок якого пошкоджено автомобіль, постраждав його власник і пасажир.

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