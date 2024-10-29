Джерело розповіло, що у вибиті вікна першого поверху мерії було залито напалм та підпалено.

У місті Мєґіон Ханти-Мансійського автономного округу РФ згоріла будівля місцевої адміністрації.

Про це повідомило УНІАН джерело в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони. "28 жовтня 2024 року в результаті успішної операції ГУР у місті Мєґіон Ханти-Мансійського автономного округу згоріла будівля місцевої адміністрації", - зазначило вджерело.

Джерело розповіло, що у вибиті вікна першого поверху мерії було залито напалм та підпалено, а після цього на гарячу лінію ФСБ надійшов дзвінок з повідомленням про замінування будівлі. І доки місцеві чекісти з’ясовували чи справді в будівлі вибухівка - пожежники очікували дозволу на роботу, а вогонь тим часом охоплював дедалі ширшу площу.

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Джерело зазначило, що поки увага й ресурси спеціальних та рятувальних служб міста Мєґіон були прикуті до ліквідації пожежі в мерії, напалм уже був розлитий на автомобілі місцевої поліції на охоронюваній парковці. Внаслідок другої пожежі знищено щонайменше п’ять поліцейських автомобілів.

Операції на території РФ

На початку жовтня українські безпілотниками атакували російську територію. Зокрема 4 жовтня стало відомо, що в РФ загорілися одразу дві нафтобази - у Пермському краї горіла приватна нафтобаза, а також сталося загоряння на території ООО "Аннанефтепродукт", що розташована в Воронезькій області.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв написав, що на цій нафтобазі загорілася "порожня цистерна". За його словами, причина загоряння - падіння на територію нафтобази українського дрона, якого нібито вдалося "придушити" засобами радіоелектронної боротьби.

У РФ стверджували, що ліквідували потужну пожежу на нафтобазі, розташованій у Пермському краї, але при цьому переконували, що не розглядають серед причин пожежі версію атаки дронів. Розглядають дві версії - необережне поводження з вогнем, аварійний режим роботи електрообладнання.

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