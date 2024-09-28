У Самарській області РФ противники путінського режиму підірвали залізницю.

У Самарській області РФ стався вибух на залізничному мосту, внаслідок чого рух поїздів було призупинено.

Як повідомляють російські Телеграм-канали, якийсь невідомий пристрій спрацював близько 13:30 на мосту в районі міста Кинель. Унаслідок вибуху було пошкоджено острівці безпеки, а ось колії залишилися цілими.

Рух поїздів по мосту тимчасово призупинено. На місці "бавовни" працюють співробітники правоохоронних органів.

Пізніше з'явилися дані, що внаслідок вибуху пошкоджено дві бетонні конструкції, які тримають залізничне полотно. Під час вибуху по мосту їхав вантажний поїзд, але він, на жаль, не перекинувся.

Як прокоментував журналіст Денис Казанський, унаслідок "незаконного втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту" в Самарській області РФ на залізничному мосту стався "сильний хлопок".

"У перекладі нормальною людською мовою з мови російських пропагандистів це означає, що міст хтось підірвав", - зазначив він.

Вибухи в РФ

Іноді партизани біля РФ влаштовують диверсії. Так, наприклад, у липні партизани руху "АТЕШ" провели диверсію на залізничній гілці, якою росіяни перевозили боєприпаси з Північної Кореї. Зокрема тоді операція проводилася на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом.

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