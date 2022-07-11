Причиною стало підвищення ставки експортного мита.

Росія, попри введені Заходом санкції, продовжує отримувати великий прибуток від продажі нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Підвищення в липні ставки експортного мита на сиру нафту, що поставляється з Росії, допомогло Кремлю подолати падіння потоків в перший тиждень місяця", - пояснили у виданні.

Так, ставки мита збільшилися на 23% в період з червня по липень. Таким чином Росія з кожного проданого бареля заробляла на $1,42 більше, ніж місяць тому.

У зв'язку з цим приростом, РФ уникла падіння поставок сирої нафти на 15% за тиждень до 8 липня. Доходи Росії впали всього на $3 мільйони або на 2%.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня лідери Євросоюзу погодили шостий пакет санкцій проти Росії, в якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.

27 червня стало відомо, що лідери країн G7 близькі до встановлення обмеження цін на російську нафту.

Очікується, що в сьомому пакеті санкцій країни-члени Євросоюзу закриють наявні лазівки.

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