У Києві сподіваються на якнайшвидше вирішення питання, незважаючи на попередні затримки через так званий "брак ресурсів".

Президент США Дональд Трамп може відновити постачання ракет Patriot Україні після "дуже хорошої" розмови з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це пише Reuters.

За даними джерел видання, Трамп налаштований позитивно і висловив готовність переглянути припинені відвантаження, зокрема десятки ракет ППО, які критично потрібні Україні для захисту від російських ударів.

Зазначається, що в Києві сподіваються на якнайшвидше вирішення питання, незважаючи на попередні затримки через так звану "нестачу ресурсів".

Відео дня

Видання пише, що Україна просить Вашингтон продати їй більше ракет і систем Patriot, які вона вважає ключовими для захисту своїх міст від посилення російських авіаударів. В статті сказано:

"Рішення Вашингтона призупинити деякі поставки зброї в Україну викликало попередження Києва про те, що цей крок послабить його здатність захищатися від російських авіаударів і наступів на полі бою".

Одне з джерел повідомило Reuters, що вони з оптимізмом дивляться на те, що постачання ракет Patriot можуть відновитися після того, що вони назвали "дуже гарною" бесідою між президентами.

Розмова Трампа і Зеленського

Американське видання Axios повідомило, що бесіда тривала близько 40 хвилин, і що Трамп сказав Зеленському, що він перевірить, яку американську зброю має бути надіслано в Україну, якщо така є, було призупинено.

Зеленський пізніше сказав, що він і Трамп домовилися "організувати зустріч між нашими командами для зміцнення протиповітряної оборони".

Розмова відбулася наступного дня після того, як Трамп сказав, що у нього була розчаровувальна телефонна розмова з президентом Росії Володимиром Путіним.

Вас також можуть зацікавити новини: