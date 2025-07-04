Також президент США начебто висловив бажання допомогти Україні із посиленням ППО.

Під час телефонної розмови президентів України та США Дональд Трамп пообіцяв розібратися, чи справді була призупинена військова допомога Києву. Про це повідомляє Axios із посиланням на обізнані джерела.

Зазначається, що розмова між президентами тривала близько 40 хвилин і в основному була присвячена потребам України в царині протиповітряної оборони.

Неназваний український чиновник та ще одне джерело, знайоме зі змістом розмови, повідомили журналістам, що Трамп був у курсі останніх атак Росії по Україні і начебто висловив бажання допомогти.

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"Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною, і що він перевірить, що було призупинено, якщо взагалі було", – сказало джерело.

За словами українського чиновника, Трамп і Зеленський домовилися про окрему зустріч профільних команд обох країн для детального обговорення питань протиповітряної оборони та загалом поставок озброєння.

Телефонна дипломатія Трампа

Як писав УНІАН, днями стало відомо, що США призупинили поставки систем протиповітряної оборони Україні, аргументувавши це тим, що спочатку мають подбати про безпеку самої Америки, хоч її ніхто і не атакує прямо зараз.

На цьому тлі учора відбулася телефонна розмова Дональда Трампа з російським диктатором, в якій Володимир Путін запевнив співрозмовника, що не зупиниться, доки не виконає всі свої цілі в Україні. Пізніше Трамп заявив, що був розчарований цією розмовою.

Сьогодні президент США провів розмову вже з Володимиром Зеленським, за підсумками якої український президент дав обнадійливі коментарі.

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