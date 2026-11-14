Трамп підтримає лише ті домовленості, які зміцнять безпеку України та Європи, - Кушнер

Він нагадав, що "Трамп чітко дав зрозуміти, що для досягнення міцного миру необхідні надійні гарантії безпеки для України".

Після тристоронніх зустрічей та подальших обговорень із президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським спецпредставники США продовжують підтримувати тісні контакти з Росією, Україною та європейськими партнерами щодо подальших кроків. Про це повідомив зять президента США Джаред Кушнер.

"Наразі ми зосереджені на сприянні безпосередній взаємодії між Москвою та європейськими партнерами, а також на підготовці порядку денного для наступного раунду тристоронніх переговорів. Під час цих дискусій виникло низку нових ідей, які зараз опрацьовуються. Деякі з них можуть привести до прориву, інші - трансформуватися в нові пропозиції, що допоможуть подолати залишкові розбіжності", - написав він.

Кушнер нагадав, що "Трамп чітко дав зрозуміти, що для досягнення міцного миру необхідні надійні гарантії безпеки для України, а також детальні та практично реалізовані домовленості щодо післявоєнної безпеки, які знизять ризик виникнення нового конфлікту".

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"НАТО залишиться найважливішою опорою європейської безпеки, доповненою більш ефективними механізмами у військовій сфері, у сфері комунікації, запобігання конфліктам та взаємної деескалації, включаючи практичні способи врегулювання суперечок до того, як вони переростуть у кризи. Саме тому ми працюємо над тим, щоб безпосередньо залучити наших європейських партнерів до цих дискусій. Будь-яка підсумкова угода має бути схвалена відповідними сторонами - Трамп підтримає лише ті домовленості, які зміцнять безпеку України та Європи й зроблять виникнення конфліктів у майбутньому менш імовірним", - зазначив спецпредставник.

За його словами, у пресі з’являлися повідомлення про максималістські вимоги обох сторін, супроводжувані жорсткою політичною риторикою.

"Однак під час наших закритих обговорень обидві сторони усвідомлюють, що для припинення цієї війни потрібні практичні компроміси. Ті з нас, хто прагне знайти рішення, продовжують серйозну та конструктивну роботу. Людські втрати у цій війні катастрофічні, а питання, що стоять перед нами, залишаються надзвичайно складними. Проте ми сповнені рішучості продовжувати цю непросту роботу, зберігати конфіденційність, необхідну для ведення делікатних переговорів, і знайти шлях до завершення цієї жахливої війни та встановлення міцного миру", - додав він.

Переговори щодо України

Раніше видання Financial Times писало, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер, намагаючись вдихнути нове життя у мирні переговори між Україною та Росією, розширили рамки проблеми, включивши до неї питання про архітектуру безпеки Європи, що викликало велику радість у Кремля.

Вони зіграли на руку російському диктатору Володимиру Путіну, який давно вимагає усунути так звані "першопричини" війни проти України.

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