Зустріч Зеленського з Кушнером та Віткоффом завершилася: сторони зробили низку заяв

Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер поділився, що під час зустрічі з Путіним та його переговірниками вдалося фіналізувати питання обміну полоненими.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що незабаром відбудеться найбільший обмін полоненими з Росією. Про це він повідомив журналістам після спілкування зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Зокрема, Зеленський розповів про підготовку чергового обміну полоненими:

"У нас відбудеться обмін військовополоненими, і він буде найбільшим. Як сказали мені Стів і Джаред, це буде найбільший обмін військовополоненими. Хлопці, наші солдати повертаються додому, я дуже вдячний усім нашим переговорникам. Це реальний результат".

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Також президент України проінформував, що на наступних переговорах будуть представники Європи.

"Це дуже важливо для процвітання і гарантій безпеки", - наголосив він.

Водночас, зять та спеціальний представник президента США Джаред Кушнер поділився, що під час зустрічі з Путіним та його переговірниками вдалося фіналізувати питання обміну полоненими.

"Протягом останніх місяців ми дуже тісно працювали з європейцями. Це дуже важливо, ми не можемо завершити цю угоду без європейців за столом переговорів. Ми казали президенту Путіну, що це важливо. Президент Зеленський підтримував це від самого початку. Путін готовий дати цьому шанс", - заявив Кушнер.

Він додав, що вони дуже тісно працюють з президентом Зеленським та його командою над повоєнним планом для України.

"Потенціал України неймовірний. Коли ти думаєш про те, чого вони досягли, щоб захищати себе в цій війні, ці іновації – це дуже вражає", - зауважив зять Трампа.

Кушнер додав, що багато розмов ведеться про повоєнну безпеку для України та регіону, щоб упевнитися, що ця війна не повториться знову.

"Над цим працює і генерал Гринкевич (ймовірно, мова йде про американського генерала Повітряних сил США Алексуса Гринкевича, - УНІАН) . Ми продовжимо працювати і, сподіваюсь, досягнемо більшого прогресу", - висловив він сподівання.

Водночас, Віткофф заявив, що в ОАЕ була дуже хороша і позитивна зустріч. Він також підтвердив, що має відбутися найбільший обмін військовополоненими.

"Трамп налаштований на те, щоб завершити цю війну. У нас вже запланована нова зустріч, і ми будемо старанно працювати над тим, щоб досягти цієї цілі", - сказав він.

Інші заяви Віткоффа та Кушнера: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами зята президента США, новий раунд переговорів може відбутися вже наступного тижня. На зустрічі з Путіним у четвер Віткофф висловив побажання, щоб до наступного раунду переговорів приєдналися європейські країни. Під час переговорів Путін заявив, що Росія не погодиться на присутність іноземних військ на території України, що могло б стати частиною гарантій безпеки. За словами російського диктатора, в разі відправлення до України європейських військ війна поновиться.

Також ми писали, що Віткофф також підтвердив участь представників Європи в наступних переговорах. Він наголосив, що вони партнери США й важливо, щоб у них також була можливість брати участь в цих переговорах. Окрім цього, Кушнер, назвав зустріч з Путіним ґрунтовною і зазначив, що вона стане основою для наступних багатосторонніх переговорів.

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