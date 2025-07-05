Президент США відверто відповів на запитання про свої можливості, після спілкування з Путіним і Зеленським.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе покласти край війні Росії проти України. Ця заява різко контрастує з його колишніми обіцянками швидко зупинити конфлікт, пише Politico.

"Я не знаю. Я не можу сказати вам, станеться це чи ні", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, відповідаючи на запитання, чи впевнений він у тому, що зможе домогтися припинення бойових дій.

На запитання про те, чи є завершення війни пріоритетом, президент відповів: "Так. Я хотів би, щоб це сталося".

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Передвиборча обіцянка Трампа

Під час передвиборчої кампанії він обіцяв покласти край бойовим діям між двома країнами вже в перший день свого перебування на посаді - "за 24 години". Пізніше американський лідер відступив від цієї заяви, назвавши цю обіцянку "перебільшенням".

"Ми допомогли безлічі країн. Ситуація в Україні - це справа Байдена, не Трампа. Я намагаюся довести її до завершення", - заявив Трамп.

Він спочатку намагався виступити посередником в укладенні мирної угоди між двома країнами. Незабаром і зовсім погрожував відсторонитися від конфлікту на тлі зростаючого розчарування в триваючих бойових діях.

Останні дії Трампа

Цього тижня він провів телефонні розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Його дзвінок Путіну, за його словами, "не дав жодних результатів", - про це він заявив через кілька годин після бесіди.

Розмова із Зеленським, судячи з повідомлення українського президента і подальших коментарів Трампа для журналістів, виявилася продуктивнішою. За словами Зеленського, у них відбулася "дуже важлива і плідна розмова", під час якої обговорювали українську систему протиповітряної оборони, спільне виробництво озброєнь, а також "взаємні закупівлі та інвестиції".

Трамп повідомив журналістам: "У нас була дуже гарна розмова, я вважаю, стратегічно важлива. Я вже говорив, що дуже незадоволений своєю розмовою з президентом Путіним. Він хоче йти до кінця, просто продовжувати вбивати людей - це неприпустимо".

Інші новини про Дональда Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що, коментуючи розмову з Путіним, американський лідер заявив, ніби він діє проти Росії жорсткіше, ніж проти Ірану та інших супротивників. "Знаєте, йому [Путіну] вдавалося якось із ними [санкціями] справлятися. Але це були санкції Байдена, а мої досить жорсткі. Цілком можливо, що їх все-таки введуть у майбутньому", - додав він.

Водночас його улюблена газета New York Post закликала озброїти Київ. "Після вашого заклику [до миру] він [Путін] завдав найбільшого за всю війну удару безпілотниками та ракетами [по Україні]. То чому ж, пане Президенте, ваша адміністрація карає Україну?" - пишуть журналісти.

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