Трамп зазначив, що обговорював із Путіним питання санкцій.

Президент США Дональд Трамп прокоментував свою розмову з російським лідером Володимиром Путіним, заявивши, що його ставлення до Росії "жорсткіше, ніж до будь-якої іншої країни".

"Я жорсткіший із Росією, ніж з Іраном. Ніж із будь-якою іншою країною. Ми багато обговорювали питання санкцій, і він розуміє причини, через які вони можуть бути введені", - заявив Трамп.

Він також заявив, що досі Путіну вдавалося справлятися із санкціями, і назвав його "професіоналом".

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"Так, ми справді чимало говорили про санкції. Не сказав би, що він у захваті від них. Але, знаєте, йому вдавалося якось із ними справлятися. Але це були санкції Байдена, а мої досить жорсткі. Цілком можливо, що їх усе-таки введуть у майбутньому", - додав Трамп.

Він також визнав, що Путін "схоже, хоче йти до кінця і просто вбивати людей".

Трамп і Росія

Раніше президент США Дональд Трамп розповів журналістам, що він дуже розчарований після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Він заявив, що глава Кремля не виглядає як людина, яка хотіла б завершити війну проти України.

У відповідь на це в Кремлі заявили, що "дуже уважно" ставляться до всіх заяв Трампа. Водночас додали, що поки що Москва нібито змушена продовжувати війну проти України, оскільки розв'язання конфлікту політико-дипломатичними засобами поки що неможливе.

З початку другого терміну президента Трампа США не вводили нових санкцій проти Росії. Деякі обмеження навіть були пом'якшені.

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