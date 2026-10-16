'Не хоче домовлятися': Трамп заявив, що угода з Путіним буде укладена без Зеленського

Крім того, він назвав винного в тому, що Росія змогла анексувати Крим, оточений із чотирьох сторін океаном.

Американський президент Дональд Трамп не хоче мати справу із українським колегою Володимиром Зеленським, оскільки той нібито не хоче домовлятися з Кремлем.

Таку заяву очільник Білого дому зробив в інтервʼю телеканалу Newsmax. Трамп поділився своєю думкою про те, що Зеленський нібито "не та людина, з якою варто мати справу". Він додав, що мирна угода з Росією, якщо й буде укладена, то вже без Зеленського.

"Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче домовитися, але це не так. Ні, я не великий прихильник Зеленського", – висловився Трамп.

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Американський президент також висловив думку, що першопричиною війни було президентство Барака Обами, за якого Україну "змусили віддати Крим".

Трамп назвав тимчасово окупований півострів "найкрасивішим шматком землі" зусібіч оточеним океаном.

"Крим – це, безумовно, найцінніша частина України. З чотирьох боків океан. Саме так. Найкрасивіший шматок землі. Я забудовник. Я знаю... я точно розуміюся на хорошій землі".

Інші заяви Трампа

У цьому ж інтерв'ю Трамп назвав ганьбою відновлення Україною ударів по російських нафтопереробних заводах. "Усе, що він (президент України Володимир Зеленський – ред.) робить, – це підвищує світові ціни на нафту. На мою думку, це просто ганьба", – висловив думку американський президент.

Крім того, сьогодні стало відомо, що вказівка обмежити роботу Starlink в Україні надійшла з Білого дому. Керівництво Пентагону отримало вказівку обмежити роботу сервісу Starshield, який використовують українські військові на передовій.

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