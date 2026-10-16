Вказівка обмежити роботу Starlink в Україні надійшла з Білого дому, - Reuters

Керівництво Пентагону отримало вказівку обмежити роботу сервісу Starshield, який використовують українські військові на передовій.

Розпорядження про обмеження роботи супутникової системи Starshield, яку Україна використовує для зв’язку на передовій та керування безпілотниками, надійшло з Білого дому.

Про це повідомилоагентство Reuters з посиланням на власні джерела, обізнані з ситуацією. Зазначається, що керівництво Пентагону отримало вказівку обмежити роботу сервісу SpaceX Starshield, який використовують українські військові.

При цьому джерела не уточнили, хто саме в Білому домі ухвалив це рішення і хто відповідає за його виконання.

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Пентагон є найбільшим замовником Starshield – версії системи Starlink, призначеної для військових потреб.

Цього тижня військові термінали Starlink перестали працювати. Це негативно позначилося на ефективності українських безпілотників, які використовують ці термінали для бортових систем наведення.

Вчора термінали відновили роботу. Однак досі не було відомо, за чиєю вказівкою їхня робота була обмежена.

У коментарі виданню високопоставлений представник США заявив:

"Президент таких вимог не висував".

При цьому генеральний директор SpaceX Ілон Маск раніше уточнив, що оскільки системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем, будь-які обмеження швидкості або порядку використання визначаються американськими військовими або президентом.

Видання зазначило, що після того, як доступ України до системи Starshield було обмежено, українська сторона звернулася за роз’ясненнями до високопоставлених представників Білого дому, Держдепартаменту та Пентагону, повідомив високопоставлений український чиновник. За його словами, у Києві отримали відповідь, що це рішення було ухвалено в Білому домі.

Проблеми зі "Старлінком" в Україні

У ніч на 14 жовтня компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink під час руху в Україні.

Слідом за цим Польща, яка оплачує послуги Starlink для України, висловила невдоволення Ілону Маску у зв’язку з тим, що його компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів. Він одразу ж відреагував і нечітко натякнув, що не має жодного стосунку до цієї проблеми.

При цьому буквально вчора в адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що не мають жодного стосунку до перебоїв у роботі Starlink на території України.

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