Республіканці в Конгресі США намагаються захистити Україну від Трампа, - Politico

Демократи навіть припустили, що будуть співпрацювати з республіканцями, щоб протидіяти підтримці Трампа щодо Росії, хоча вони не уточнили, якими саме будуть їхні реакції.

У Конгресі США росте невдоволення рішеннями президента Дональда Трампа щодо Росії та України. Деякі законодавці від республіканців навіть заявили, що подальші поступки Кремлю можуть ускладнити просування політики Білого дому після проміжних виборів.

Як повідомляє POLITICO, причиною критики стали рішення Вашингтона скасувати санкції проти Росії, дозволити закупівлі російського дизельного пального, а також повідомлення про обмеження військової та розвідувальної підтримки України.

Видання зазначило, що такі реакції відображають приховану тривогу республіканців щодо адміністрації, яка значною мірою ігнорувала питання України та зовнішньої політики в цілому, а також відсутність скоординованої відповіді з боку законодавчої гілки влади.

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"Демократи та республіканці в Конгресі розуміють, що станеться, якщо Путін не зіткнеться з жодними наслідками за своє криваве вторгнення", – заявили сенатори Том Тілліс (республіканець) та Річард Блюменталь (демократ).

Конгресмен-республіканець Крейг Голдман, якого Трамп підтримав на переобранні цього року, заявив, що виступає за збереження санкцій проти Росії. Представник Палати представників Макс Міллер (республіканець), зазначив, що припинення війни в Україні відповідає національним інтересам США, тому адміністрація повинна тиснути на Росію, а не купувати її нафту.

Конгресмен Браян Фіцпатрік також виступив за посилення санкцій проти Росії та надання Україні всіх необхідних оборонних засобів. Він попередив, що можливі обмеження доступу українських військових до супутникових систем Starlink і Starshield мають стати предметом парламентського розслідування.

Дії Трампа щодо Росії та України збентежили законодавців з обох партій. Зараз і республіканці, і демократи намагаються визначити наступні кроки, якщо Трамп не змінить своєї політики.

Демократи навіть припустили, що будуть співпрацювати з республіканцями, щоб протидіяти підтримці Трампа щодо Росії, хоча вони не уточнили, якими саме будуть їхні реакції.

Республіканець Дон Бейкон назава дії Трампа абсолютною ганьбою, пише Тhe Нill. За його словами, президент морально сліпий щодо цієї війни, "він приєднався до диктатора та воєнного злочинця":

"Він жорстокий та підриває демократію, країну, яка хоче бути частиною Заходу, частиною ЄС, хотіла б бути частиною НАТО, хотіла б бути нашим союзником. Путін нас ненавидить. Президент цього не бачить. Але щоб сказати, що Росія добре ставиться до України, і вони бомбардують міста щоночі, я був там місяць тому. Вони бомбардують заправки, ресторани, торгові центри. Вони вчиняють терористичні акти проти українців".

Інші заяви республіканців

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня четверо сенаторів-республіканців приєдналися до своїх колег-демократів та підписали листа до генерального інспектора Міністерства оборони Платта Морінга із вимогою розслідувати обставини перебоїв у роботі супутникових систем зв’язку Starlink і Starshield, які використовуються Україною для перехоплення російських безпілотників.

Законодавці закликали з’ясувати, чи могли представники Міністерства оборони США санкціонувати обмеження, що вплинули на оборонні можливості України.

До ініціативи приєдналися, зокрема, республіканці Том Тілліс, Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі та Джон Корнін. У своєму зверненні законодавці наголосили, що перебої в роботі критично важливих каналів зв’язку та обміну розвідувальними поставили під загрозу здатність України захищатися від російських атак, а також американський персонал, який працює в країні.

Вони вимагали від генерального інспектора почати негайне розслідування. Інформацію про його перебіг очікують не пізніше 1 листопада 2026 року.

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