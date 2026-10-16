Сенатори США вимагають від Пентагону розслідувати перебої в роботі Starlink в Україні

Вони закликали з’ясувати, чи могли представники Міністерства оборони США санкціонувати обмеження.

Четверо сенаторів-республіканців приєдналися до своїх колег-демократів та підписали листа до генерального інспектора Міністерства оборони Платта Морінга із вимогою розслідувати обставини перебоїв у роботі супутникових систем зв’язку Starlink і Starshield, які використовуються Україною для перехоплення російських безпілотників. Як пише Тhe Нill законодавці хочуть з’ясувати, чи могли представники Міністерства оборони США санкціонувати обмеження, що вплинули на оборонні можливості України.

"Ми терміново вимагаємо від генерального інспектора розслідування цих інцидентів, зокрема того, чи сприяли дії чи рішення Міністерства оборони або його підрядників цим небезпечним обставинам", - йдеться у двопартійному листі, який ініціювала сенаторка-демократка Джин Шахін, високопоставлена членкиня Комітету Сенату з міжнародних відносин.

До ініціативи приєдналися, зокрема, республіканці Том Тілліс, Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі та Джон Корнін. У своєму зверненні законодавці наголосили, що перебої в роботі критично важливих каналів зв’язку та обміну розвідувальними поставили під загрозу здатність України захищатися від російських атак, а також американський персонал, який працює в країні.

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"Ми звертаємося до вас із серйозним занепокоєнням щодо повідомлень про перебої в критично важливих комунікаційних та розвідувальних можливостях, що підтримуються США, в Україні, які поставили під загрозу американський персонал і потенційно поставили під загрозу здатність України захищатися від російських ракетних атак і атак безпілотників… Враховуючи потенційно смертельні наслідки, ці інциденти потребують негайного розслідування", – написали сенатори.

Законодавці закликали генерального інспектора почати негайне розслідування. Інформацію про його перебіг очікують не пізніше 1 листопада 2026 року.

Обмеження Starlink в Україні - більше новин

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink під час руху в Україні. Костянтин Корсун, колишній заступник керівника відділу боротьби з комп’ютерною злочинністю Служби безпеки України пояснив, що Starshield є підсистемою в середині Starlink, і керують нею розвідка та Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки, які підпорядковані президенту США. Тож рішення про якісь серйозні, радикальні дії з цією системою стосовно війни України проти Росії можуть бути ухвалені або міністром оборони, або президентом Штатів.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що Трмп не наказував обмежити для України доступ до супутникової системи Starshield компанії SpaceX. Про це заявив високопоставлений американський чиновник. Водночас, американський посадовець не виключає, що відповідне рішення могли ухвалити інші представники американської адміністрації або установи.

Президент Дональд Трамп запевнив, що не віддавав наказу обмежувати Starlink для України. Він сказав, що не знає, хто це міг зробити.

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