Канцлер Німеччини побажав республіканцеві якнайшвидшого одужання.

Кандидат у президенти США - республіканець і колишній американський лідер Дональд Трамп пережив замах. На злочин уже гостро відреагував канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Чиновник засудив стрілянину в Штатах і побажав Трампу якомога швидше одужати. "Напад на кандидата в президенти США Дональда Трампа гідний презирства", - наводить коментар Шольца щодо замаху "Bild на русском" в Telegram.

Канцлер додав, що такі акти насильства несуть загрозу демократії. "Мої думки також із людьми, які постраждали від нападу", - сказав німецький чиновник.

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Замах на Дональда Трампа - новини, які варто знати

У Дональда Трампа стріляли в Пенсільванії в той момент, коли він виступав на передвиборчому мітингу. За словами очевидців, пострілів було п'ять. Кандидат у президенти США повідомив, що куля пробила йому верхню частину правого вуха. Унаслідок стрілянини поранення дістали двоє людей, а одна людина загинула.

Правоохоронці ліквідували стрільця. У Федеральній службі безпеки повідомили, що злочин скоїв 20-річний Томас Метью Крукс, який родом із міста Бетел-Парк, яке знаходиться у Пенсільванії.

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