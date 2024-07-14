На відео було видно кров на вусі Трампа.

У США під час виступу кандидата в президенти Дональда Трампа в Пенсільванії пролунали постріли. Про це повідомляє Sky News.

"Співробітники служби безпеки вивели колишнього президента зі сцени. Трамп, схоже, впав на землю під час виголошення промови. Його швидко оточила озброєна охорона, і він лежав близько хвилини. Потім він піднявся на ноги і підняв кулак у повітря, після чого його вивели зі сцени і посадили в автомобіль, а потім відвезли з місця події", – ідеться в повідомленні.

На відео було видно кров на вусі Трампа. Подробиць про стан кандидата в президенти США поки що немає.

Оновлено: Президента США Джо Байдена вже попросили прокоментувати інцидент. Журналісти зустріли його, коли він виходив із церкви в Делавері. Байден заявив, що його не поінформували про повідомлення про стрілянину.

Подробиці події встановлюються.

Оновлено: У заяві передвиборчого штабу Дональда Трампа йдеться, що з ним "усе гаразд", пише АР.

"Президент Трамп дякує правоохоронним органам і службам екстреного реагування за їхні швидкі дії під час цього огидного акту. З ним усе гаразд, він проходить обстеження в місцевому медичному закладі. Детальніша інформація буде пізніше", - заявив прессекретар Стівен Чунг.

Вибори у США

У листопаді 2024 року в Сполучених Штатах Америки мають відбутися президентські вибори. Основними кандидатами на цю посаду є чинний американський лідер – демократ Джо Байден, а також його попередник – республіканець Дональд Трамп.

Останнім часом з'являється все більше інформації про те, що Байдена закликають знятися з виборів. Причина – провальні перші дебати та вік президента США.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що Байдена "найімовірніше, буде замінено" як кандидата від Демократичної партії на листопадових виборах президента США. Найочевиднішим вибором демократів для "плану Б" є віцепрезидент США Камала Гарріс.

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