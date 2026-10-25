Трамп назвав гіршого за себе президента США, і це не Байден

Трамп запевняє, що демократи виграють проміжні вибори в США, попри погані рейтинги.

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував колишнього главу Білого дому Барака Обаму після його виступів на підтримку кандидатів від Демократичної партії на проміжних виборах. Трамп звинуватив попередника у провальній політиці щодо Ірану та спрогнозував поразку демократів. Про це пише видання WION.

У дописі в соціальній мережі Truth Social Трамп назвав Обаму "вкрай некомпетентним президентом" і заявив, що його адміністрація нібито сприяла ядерним амбіціям Тегерана.

"Він виплатив Ірану мільярди доларів і відкрив йому шлях до створення ядерної зброї", – написав американський президент.

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Далі Трамп згадав про підтримку Обамою кандидатки від демократів Гілларі Клінтон на президентських виборах 2016 року, а також Камали Гарріс у 2024-му. За словами чинного президента США, обидві зазнали поразки, а тепер його попередник підтримує кандидата, який також не зможе перемогти.

Як зазначає WION, приводом для цих нападок стала критика з боку Обами, який під час передвиборчих заходів в Огайо та Мічигані звинуватив Трампа і його республіканських союзників у жорстокості та непристойній поведінці. Колишній президент також виступив на захист демократичних кандидатів Емі Ектон та Абдула Ель-Сайєда.

Обама висміяв ремонт Білого дому, зокрема облаштування бальної зали, зміни в Рожевому саду та велику кількість золотих елементів в оформленні резиденції.

"Він зробив так, що Білий дім має такий вигляд, ніби колишній президент Іраку Саддам Хусейн відкрив там кафе з чізкейками", – заявив Обама, викликавши сміх і оплески аудиторії.

Політика Трампа

Як писав УНІАН, Дональд Трамп може спробувати використати останні роки свого президентства для формування нового світового порядку, у якому США, Росія та Китай поділять світ на сфери впливу. Такий формат не обов’язково стане довготривалим союзом, але здатен зміцнити міжнародний вплив Росії та Китаю й поставити під сумнів чинний світовий порядок.

Також ми писали, що Дональд Трамп обрав провальну стратегію, намагаючись схилити Володимира Путіна до миру економічними поступками. За словами аналітиків, для російського диктатора війна проти України має ідеологічне та стратегічне значення, тому економічні стимули не здатні його зупинити.

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