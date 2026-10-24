Трамп готує нове пом'якшення санкцій проти Росії, – Kyiv Independent

Така потенційна угода може передбачати скасування обмежень щодо суден, компаній, банків та фізичних осіб.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість подальшого пом’якшення санкцій щодо Росії після нещодавньої угоди щодо дизельного палива та готується піти на поступки щодо експорту російських добрив. Про це пише Kyiv Independent, посилаючись на заяви українських та американських чиновників.

Як зазначає видання, адміністрація Трампа пропонує Росії економічні вигоди в надії переконати Москву припинити війну проти України. І тепер українські чиновники побоюються, що США можуть розглянути можливість укладення угоди щодо російської галузі добрив.

Як зазначає видання, сама галузь безпосередньо не підпадає під санкції США – Вашингтон не вводив прямих санкцій щодо російських добрив і не забороняв їх імпорт. Однак така потенційна угода може передбачати зняття обмежень з пов’язаних із галуззю суден, компаній, банків та фізичних осіб, зазначає високопоставлений український чиновник.

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Росія вже давно домагається пом’якшення обмежень, що впливають на експорт сільськогосподарської продукції, стверджуючи, що банківські, страхові та транспортні бар’єри обмежують її доступ до ринків.

Москва порушувала це питання під час переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи ще у 2022 році, але західні уряди стверджували, що експорт російських харчових продуктів та добрив не підлягав прямим санкціям.

"Історія з добривами досить давня, і росіяни намагалися її проштовхнути вже давно. Вони завжди лобіювали відмову від добрив у контактах з американцями та європейцями. Насправді вони вийшли з (Чорноморської зернової ініціативи) через відсутність прогресу в питанні добрив", – сказав виданню представник української розвідки

Тепер українські чиновники побоюються, що Вашингтон може бути готовий запропонувати Москві поступки щодо питання, яке вона намагалася вирішити роками, підкреслює Kyiv Independent.

Водночас потенційні деталі угоди щодо добрив поки що неясні, і чиновники у коментарі Kyiv Independent не назвали жодних конкретних санкцій, які Вашингтон може скасувати.

Угода між Росією та США щодо дизельного палива

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що РФ погодилася постачати дизельне паливо на світові ринки. Його адміністрація тимчасово скасувала санкції щодо російського палива, введені з метою позбавити Москву доходів для ведення війни проти України.

За словами Трампа, Росія негайно поставить на світові та американські ринки понад 300 тис. тонн дизельного палива. Цього обсягу вистачило б менш ніж на добу споживання лише транспортним сектором країни.

23 жовтня стало відомо, що перша партія російського дизельного палива, призначеного для США, вже прямує до Нью-Йорка.

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