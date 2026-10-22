Київ спростував інформацію про відновлення швидкості роботи Starlink в Україні, - ЗМІ

Обмеження швидкості на рівні 161 км/год залишається в силі, що серйозно заважає проведенню ключових військових операцій, зокрема ударів на середній дистанції та перехоплення високошвидкісних дронів.

Система Starlink в Україні, як і раніше, працює з обмеженням швидкості до 161 кілометра на годину. Про це повідомив український чиновник газеті Kyiv Independent.

Зазначається, що заява чиновника суперечить твердженням, цитованим газетою Wall Street Journal, яка повідомила, що функціональність Starlink в Україні повернулася до нормального стану після телефонної розмови між генеральним директором SpaceX Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом.

Але коли українського чиновника запитали про ці твердження, він відповів, що вони "всі неправдиві".

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"Загалом нічого ніде не змінилося", - сказав чиновник.

За його словами, обмеження швидкості в 161 км/год залишається в силі, що серйозно заважає ключовим військовим операціям, зокрема ударам на середній дистанції та перехопленню високошвидкісних дронів.

Важливо, що Україна намагається з’ясувати причини обмеження - і відновити послугу на колишньому рівні швидкості - з того часу, як 14 жовтня послуга Starlink була перервана без попередження.

22 жовтня Зеленський повідомив журналістам, що чекає на відповідь від держсекретаря США Марко Рубіо щодо того, чи можна відновити зв’язок Starlink зі швидкістю до 400 км/год. Він пообіцяв зв’язатися з ним протягом 48 годин, сказав Зеленський, але остаточні відповіді можуть зайняти більше часу. Чиновник сказав:

"Можливо, до ранку щось проясниться. Наразі головним цікавим аспектом є те, що немає абсолютно жодних пояснень щодо того, що відбувається. Навіть попри те, що це система найвищого пріоритету".

Starlink для України

Раніше ЗМІ писали, що обмеження роботи Starlink в Україні негативно позначаться на бізнесі Ілона Маска: після цього, ймовірно, постраждає довіра комерційних партнерів SpaceX, і вони шукатимуть альтернативи.

Автори зазначили, що незалежно від того, які зрештою причини призвели до обмежень у доступі до супутників Starlink, такі дії викликають "обґрунтовані питання щодо ризиків ведення бізнесу з найбагатшою людиною на планеті".

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