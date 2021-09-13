Зокрема, по 100 млн євро пообіцяли виділити Німеччина та Франція.

Низка країн під час сьогоднішньої донорської конференції ООН щодо гуманітарної ситуації в Афганістані заявили про намір виділити понад 1 мільярд доларів фінансової допомоги на гуманітарні проекти в цій країні.

Як повідомляє DW, про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

За його словами, однак "неможливо" визначити, яка частка з цих коштів надійде як реакція на заклик ООН щодо надання екстреної підтримки.

Зокрема, Німеччина та Франція пообіцяли виділити на гуманітарну допомогу Афганістану по 100 млн євро, Сполучені Штати Америки - 54 млн євро, Швейцарія - 30 млн євро. Ще 20 млн доларів буде виділено з фонду екстреної допомоги ООН.

Читайте такожПомер "в'єтнамський тарзан", який прожив 40 років у джунглях, ховаючись від "війни"Своєю чергою представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що радикальний ісламістський рух "Талібан" повинен надати письмові гарантії для отримання гуманітарної допомоги.

"Слів недостатньо. Ми повинні бачити дії", - сказала вона і додала, що гуманітарні організації не зможуть виконувати свою роботу в Афганістані, якщо таліби "не дотримуватимуться основних зобов'язань та гуманітарних правил".

Генсек ООН Гутерріш на початку конференції наголосив, що афганський народ після захоплення влади в країні талібами "потребує рятівного каната" для того, щоб вистояти у "найважчі години". Раніше Гутерріш оцінював потреби Афганістану в гуманітарній допомозі до кінця поточного року в понад 600 млн доларів (500 млн євро).

Захоплення талібами влади в Афганістані

15 серпня Афганістан захопили члени терористичного руху "Талібан". Того ж дня президент країни Ашраф Гані втік з Афганістану.

7 вересня таліби оголосили про формування перехідного уряду. Його головою став голова ради керівництва руху Мохаммад Хасан Ахунд.

Автор: Тамара Отовська