9 вересня перший літак авіакомпанії Qatar Airways вивіз з Кабула понад 100 осіб, серед них було двоє українців.

З міжнародного аеропорту столиці Афганістану вилетів другий літак катарських авіаліній з іноземцями на борту.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Другий літак катарської авіакомпанії Qatar Airways, який прибув до Афганістану в п'ятницю, відлетів з аеропорту Хаміда Карзая у Кабулі.

Наразі невідомо, скільки пасажирів перебуває на борту літака і громадяни яких вони країн.

Перший катарський літак відлетів з Кабула у четвер. На його борту були канадійці, українці, німці, британці та американці. Загалом відлетіли понад 100 іноземців після дозволу радикального руху Талібан, який захопив контроль над владою в Афганістані. Повідомляється, що таліби дозволили близько 200 іноземним громадянам залишити Афганістан.

Заступник прем’єр-міністра, міністр закордонних справ Держави Катар Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані подякував талібам за їхню "співпрацю" у відновленні польотів.

Евакуація із Афганістану

Як повідомляв УНІАН, бойовики угруповання "Талібан" 15 серпня увійшли до столиці Кабула, зайняли президентський палац і оголосили про повний контроль території країни. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з країни.

У зв’язку з цим США та європейські країни розпочали евакуацію своїх громадян з Афганістану.

Україна евакуювала 700 осіб і увійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих.

9 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що в Афганістані 159 українських громадян просять про евакуацію.

9 вересня літак авіакомпанії Qatar Airways вивіз з Кабулу понад сто людей, серед них було двоє українців.

Автор: Віталій Саєнко