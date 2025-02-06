Частина виділених на допомогу Україні коштів була спрямована на виробництво зброї в Сполучених Штатах.

Спеціальний представник президента США по Україні і Росії Кіт Келлог прокоментував заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що з понад 170 млрд доларів, виділених Штатами на допомогу, Україна отримала лише 76 млрд.

"Сполучені Штати Америки та американський народ надали Україні понад 174 мільярди доларів. І ми поставили генеральних інспекторів на місцях в Україні й тут, щоб відстежувати ці гроші. Тож ми добре знаємо, куди вони йдуть", – наголосив Келлог в етері телеканалу Newsmax.

За його словами, частина виділених на допомогу Україні коштів була спрямована на виробництво зброї безпосередньо в США для подальшої її передачі Україні.

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"Тож якщо він (Володимир Зеленський, – ред.) думає, що всі 174 мільярди доларів лежать у банку в Україні… Звісно, ми поповнюватимемо запаси, і саме тому ми маємо купувати (зброю, – ред.) тут, у США", – констатував Келлог.

Заява Зеленського про допомогу від США: що передувало

На початку лютого президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Associated Press що Україна отримала від США лише 76 мільярдів доларів з виділених 177 мільярдів доларів на допомогу.

За словами президента, 100 мільярдів з цієї суми Україна ніколи не отримувала. США надали не гроші, а зброю на "на 70 з чимось мільярдів".

"Коли говорять, що Україна під час війни отримала 200 мільярдів на підтримку армії – це неправда. Я не знаю, де всі ці гроші. Може, це правда на папері, є сотні різних програм — може бути, ми не сперечаємось, ми дуже вдячні за все. Але ми отримали більше 70 мільярдів — 76, щось таке. Це велика допомога, але це не 200 мільярдів", – наголосив Зеленський.

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