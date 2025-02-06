Глава держави зазначив, що депутати частіше бувають за кордоном, аніж у прифронтових містах.

Українські депутати проводять забагато часу у закордонних відрядженнях і мало бувають у прифронтовій зоні. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу.

Зокрема, у президента запитали, чи буде він залучати Верховну Раду до ведення переговорів з РФ і чи буде скасовувати свій указ про заборону на ведення переговорів з РФ без його відома.

"Що стосується наших парламентарів - нам з вами важливо почути голос - так, кожної гілки влади. Але я хотів би, щоб ці гілки влади були на роботі. Тобто, щоб почути чийсь голос - треба мати з ким спілкуватись. Я постійно, знаєте, виглядаю такою людиною, яка не дає нашим парламентарям, начеб-то, жити у постійному відрядженні", - наголосив Зеленський.

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Зокрема президента обурило, що багато українських депутатів поїхали на "молитовний сніданок", який відбувається у Сполучених Штатах.

"Це, авжеж, дуже "важливо", коли половина парламенту України знаходиться на молитовному сніданку. Не в Херсоні. Не на Харківщині. Не в Запоріжжі. Не в Сумах", - відзначив Зеленський.

У цьому зв'язку, як підкреслив глава держави: "Так, можна казати, яка була Курська операція... Можна казати і публікувати свої пости про те, скільки сьогодні жертв, але поїхати такою великою кількістю на молитовний сніданок".

Президент уточнив, що питання не у Сполучених Штатах.

"А питання у відрядженнях постійних, а не в щоденній, кропіткій роботі на людей, які обрали тих чи інших (депутатів). Я не кажу про всіх парламентарів, але ми маємо з вами те, що маємо. Мені здається, що це дуже важливо. Тому, авжеж, президент України буде консультуватися з парламентом України тоді, коли вони будуть на роботі", - наголосив Зеленський.

При цьому, у глави держави уточнили, що його слова звучать так, що він дуже не задоволений роботою Верховної Ради.

"Я дуже задоволений роботою парламенту, але, на жаль, парламент не кожного дня працює", - додав Зеленський.

Довідка УНІАН. Молитовний сніданок — це щорічний захід, що проводиться в перший четвер лютого у Вашингтоні. Він збирає кілька тисяч політиків, бізнесменів, громадських діячів та релігійних лідерів для спільної молитви та обговорення духовних і моральних питань. Цей захід, започаткований у 1953 році, традиційно проходить за участю президента США, який виголошує промову. Молитовний сніданок є однією з головних подій року у світсько-політичному житті США.

Президент критикує Верховну Раду

Як писав УНІАН, у листопаді Володимир Зеленський вже піддавав народних депутатів критиці за скасування робочого дня через загрозу удару ракетою "Орєшнік".

"Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба реагувати, берегти себе та йти в укриття. Хоч би якою була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати. Але коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства – усі мають працювати однаково. І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний", - сказав тоді Зеленський.

На це нардеп Ярослав Железняк зауважив, що рішення про закриття Ради на вихідний ухвалили представники президентської фракції "Слуга народу". Інші тоді також зазначали, що взагалі-то будівля Верховної Ради не витримає прямого ракетного удару, а укриття - не розраховане на усіх депутатів, та й дістатися до нього швидко всім не вдастся.

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