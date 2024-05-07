Країна дозволяє використовувати передану Україні зброю тільки в межах української території.

Зброя, яку Італія передає Україні, може бути використана тільки в межах українського кордону. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Усі військові засоби, які ми надсилаємо, призначені для використання тільки на території України. Ми не передаємо засоби, які можуть бути використані за межами українського кордону", – наводить його слова ANSA.

Крім того, він висловився про заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки західних військ в Україну.

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"Рішення НАТО ухвалює НАТО, і ми є частиною Альянсу. Ми не воюємо з Росією, і ми проти відправки військ, які б воювали проти росіян", – сказав глава МЗС Італії.

Війна в Україні: позиція Італії

Італія підтримує Україну у війні, розв'язаній Російською Федерацією. Зокрема, країна передає українським військам різне озброєння та іншу допомогу.

Днями міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що найближчими тижнями його країна затвердить новий пакет військової допомоги Україні. Поки що невідомо, що саме до нього увійде.

Водночас Крозетто виключив відправлення італійських солдатів в Україну: "Ми завжди говорили, що Україні потрібно всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали пряме втручання наших військових у конфлікт", – наголосив він.

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