При цьому міністр виключає відправку італійських солдатів в Україну.

Найближчим часом Італія затвердить новий пакет військової допомоги Україні. Таку заяву зробив міністр оборони країни Гвідо Крозетто.

"У найближчі тижні ми затвердимо новий пакет допомоги для України, щоб вона могла продовжувати захищатися від Росії", – цитує заяву Крозетто Der Standart.

Він наголосив, що Італія завжди підтримувала Київ і постачала українським військовим зброю для ведення оборони. При цьому міністр виключає відправку італійських солдатів в Україну.

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"Ми завжди говорили, що Україні потрібно всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали пряме втручання наших військових у конфлікт", – заявив Крозетто.

Допомога Україні: інші новини

Пентагон уклав контракт з компанією Scientific Applications and Research Associates (SARA) на придбання сенсорів для пошуку засобів РЕБ та інтеграцію голівок самонаведення збільшеної дальності на керовані авіабомби JDAM-ER. Як пише The War Zone, сума контракту склала 23,5 млн доларів, і частина цього озброєння буде надана Україні.

Тим часом віце-президент Єврокомісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель закликав країни Європи купувати озброєння для ЗСУ безпосередньо в українських виробників. Він зауважив, що український оборонно-промисловий комлекс має багато потенціалу, але потребує фінансування.

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