Міністр оборони Штатів розкрив подробиці нової військової допомоги Україні.

У рамках надання нових пакетів допомоги США Україні Київ отримає ще кілька американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Україні передадуть ще чотири системи HIMARS, розповів глава Міноборони США Ллойд Остін на початку щомісячного засідання контактної групи щодо України, повідомив кореспондент Reuters із зовнішньої політики, що висвітлює новини Пентагону.

Нагадаємо, війська РФ без оголошення війни рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію. Кремль назвав масштабні бойові дії в нашій державі "спецоперацією", яка нібито потрібна для "демілітаризації" та "денацифікації".

Вороги обстрілювали військові та цивільні об'єкти. Лише в одному Маріуполі Донецької області загинуло понад 20 тисяч осіб.

Низка країн Заходу, зокрема США, вирішили допомогти Україні грошима та озброєнням. Штати надали українській державі системи Himars.

Станом на середину липня стало відомо, що завдяки цьому озброєнню на українській землі за кілька тижнів було знищено понад 30 логістичних об'єктів ворожої армії.

Пізніше у Білому домі повідомили, що Штати готуються надати Києву додаткові системи HIMARS та боєприпаси до них.

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