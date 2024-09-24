Американський лідер прибуде до країни вже 10 жовтня.

10 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прибуде до Німеччини. Він перебуватиме там з візитом три дні, а потім вирушить до Анголи.

Поліція німецької столиці вже готується до цього візиту, пише Speigel, посилаючись на урядові кола у Берліні. За їхніми даними, також уряд країни хоче запросити до Німеччини президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Великої Британії Кеїра Стармера.

"Зустріч у так званому форматі "четвірки", найімовірніше, буде зосереджена насамперед на підтримці України. Кажуть, що Байден також планує відвідати американську військову базу в Рамштайні", - зазначили журналісти.

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