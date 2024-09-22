Американський президент досі не змінив свого бачення ситуації.

Наразі США не знімали з України своєї заборони на удари вглиб РФ західною зброєю. Відповідну заяву зробив президент США Джо Байден, повідомляє "Голос Америки".

"Ні!" – коротко сказав Байден у неділю у Вашингтоні, відповідаючи на питання репортера, чи вирішив він дозволити Україні використовувати західну далекобійну зброю по цілях на території Росії.

Як зазначає "Голос Америки", зараз Велика Британія намагається допомогти Україні у знятті американського вето на застосування західних ракет проти цілей на території Росії. Україна вже має на озброєнні крилаті ракети Storm Shadow/SCALP франко-британського виробництва з радіусом дії приблизно 300 кілометрів. Однак оскільки застосування цих ракет є можливим завдяки деяким американським технологіям наведення, Києву потрібна згода не лише Лондона і Парижа, але також і Вашингтона.

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Україна домагається більш рішучої підтримки партнерів

Як писав УНІАН, сьогодні ввечері президент Зеленський прибув до Сполучених штатів, де у нього заплановано низку важливих зустрічей. Зокрема він має намір презентувати "План перемоги" України політичному керівництву США, а також двом кандидатам у президенти. Також план покажуть і лідерам інших країн-партнерів України.

"Америка має всю достатню силу, щоб разом з Україною, разом із нашими союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше. Нам потрібен мир. Саме зараз визначається, що буде спадщиною нинішнього покоління державних лідерів", – заявив Зеленський.

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