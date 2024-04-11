Європейські країни мають терміново відреагувати на прохання України надати країні більше систем ППО Patriot із власних запасів, сказало джерело видання.

Адміністрація президента США Джо Байдена дедалі більше розчаровується як республіканцями в Конгресі, так і союзниками в Європі через затримки з фінансуванням боротьби України проти Росії, кажуть люди, обізнані з цим питанням, оскільки зростають побоювання, що російські сили можуть домогтися серйозних успіхів найближчими тижнями.

Як пише Bloomberg, у США немає "плану Б" щодо надання допомоги Україні, за винятком військової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів, яка, як і раніше, застрягла в Конгресі, за словами американських чиновників, які попросили не називати їхнього імені під час приватних обговорень. А європейським лідерам необхідно подолати затримки і використати прибуток від заблокованих суверенних російських активів, щоб допомогти Україні, сказало одне з джерел.

Європейські країни також мають терміново відреагувати на прохання України надати країні більше систем ППО Patriot із власних запасів, сказало інше джерело.

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Проблеми з допомогою для України - деталі

Представник Ради національної безпеки заявив, що Конгрес має вжити заходів. Минулого місяця радник з національної безпеки Джейк Салліван сказав: "Я не думаю, що нам потрібно говорити сьогодні про план Б", і що схвалення Конгресу вже зайняло занадто багато часу.

Україна нормує свої артилерійські снаряди в очікуванні, що вони можуть закінчитися, повідомив у середу Комітету Палати представників з питань збройних сил генерал Крістофер Каволі, глава Європейського командування. Росіяни перевершують українську сторону в співвідношенні 5 до 1, і це співвідношення зросте до 10 до 1 "протягом декількох тижнів", сказав Каволі.

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