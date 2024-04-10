За словами військового, без допомоги США за кілька тижнів баланс артснарядів буде 10 до 1 на користь РФ.

За кілька тижнів Росія зможе випускати 10 артилерійських снарядів на кожен снаряд, випущений Україною, без додаткової допомоги США. Про це під час виступу у Конгресі заявив генерал армії Сполучених Штатів, голова Європейського командування Збройних сил США і верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі, повідомляє The Washington Post.

За словами військового, за відсутності нової підтримки збоку США Україна залишиться без артилерійських снарядів і боєприпасів для ППО.

"Суворість цього моменту неможливо переоцінити. Програє та сторона, яка не може стріляти у відповідь. Ставки дуже високі", - сказав генерал.

Він попередив Конгрес про необхідність надавати більше допомоги Україні, "якщо є бажання зупинити просування Росії на полі бою".

"Росія не демонструє ознак для припинення та не має наміру зупинятися на Україні. Росія становить хронічну загрозу", - наголосив Каволі.

Допомога США Україні - останні новини

Найбільша надія зупинити війну в Україні – за столом переговорів. Про це у своїй статті для The Hill написав сенатор від штату Юта, республіканець Майк Лі.

На його думку, обидві пропозиції щодо допомоги США Києву не витримують жодної критики.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон розповів, що має намір внести допомогу України на розгляд і побіцяв "важливі нововведення" у відповідному документі.

Джонсон уточнив, що Вашингтон може надати Києву допомогу у виді позики. Також імовірне ухвалення закону, який уповноважує президента конфіскувати російські суверенні активи, заморожені в США, і передавати їх Україні.

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