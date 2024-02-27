Наслідки бездіяльності законодавців він назвав "жахливими".

Президент США Джо Байден зустрівся із лідерами Конгресу щодо питання допомоги Україні.

Як повідомляє CNN, перед зустріччю у Білому домі Байден наголосив на терміновій потребі допомоги Україні. Наслідки бездіяльності законодавців він назвав "жахливими".

Американський президент також зауважив, що Конгрес зобов’язаний схвалити фінансування уряду, оскільки припинення його роботи "значно зашкодить економіці".

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Відомо, що дорогою до Білого дому спікера Палати представників Майка Джонсона запитали, чи очікувати шатдауну уряду. На це він відповів, що законодавці будуть працювати, "щоб запобігти цьому".

На самій зустрічі були присутні спікер Палати представників – республіканець Майк Джонсон, сенатор-республіканець та лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл, сенатор-демократ та лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, конгресмен-демократ та лідер меншості в Конгресі Хакім Джеффріс, а також віце-президент США Камала Гарріс.

Схвалення допомоги для України: у чому полягає проблема

Адміністрація президента США Джо Байдена кілька місяців намагається добитися схвалення додаткового фінансування на допомогу Україні. У Байдена наголошують, що в ЗСУ закінчується артилерія, снаряди для ППО та інші боєприпаси, пише NYT.

Схвалення цього законопроекту затримується через вимоги крайніх правих законодавців у Палаті. Йдеться, в тому числі, про заходи щодо обмеження доступу до абортів.

Джейк Салліван, радник Байдена з національної безпеки, заявив у неділю, що він розмовляв зі спікером Палати представників Джонсоном щодо питання підтримки України. За словами Саллівана, спікер зазначив, що хотів би надати фінансування, але "намагався знайти спосіб це зробити".

"Це один із тих випадків, коли одна людина може змінити хід історії. Наразі все зводиться до його готовності взяти на себе відповідальність і виконати своє завдання у цей критичний момент. А історія спостерігає", – наголосив Салліван.

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