У питанні фінансування України адміністрація Байдена проводить кампанію громадського тиску, щоб присоромити головного республіканця.

Президент США Джо Байден і спікер Палати представників Майк Джонсон практично не контактують. Двоє чоловіків, які обіймають найвпливовіші виборні посади в країні, нечасто спілкуються. У них десятки років різниці у віці та величезні відмінності у політичній філософії, пише Politico.

Зазначається, що відсутність конструктивних стосунків між ними призвела до політичних протиріч. Цього тижня це створює додаткове навантаження на уряд країни, оскільки наближається черговий дедлайн фінансування 1 березня, а також тиснуть проблеми із затвердженням допомоги Україні.

За словами двох помічників Байдена, коли Джонсона несподівано призначили спікером, дуже мало хто з найближчого оточення президента або його законодавчого персоналу мав з ним якісь стосунки.

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Вперше Джонсон і Байден зустрілися на короткий час наприкінці жовтня, коли новообраний спікер був присутній на засіданні Ситуаційної кімнати. Відтоді спікер відвідував зустрічі в Білому домі з іншими законодавцями. Найбільш змістовна розмова між ними відбулася під час телефонної розмови минулого місяця, невдовзі після того, як Джонсон відвідав південний кордон. Проте, схоже, вона не допомогла подолати прірву між ними, пишуть автори.

До того ж Білий дім не задовольнив прохання Джонсона про зустріч найближчим часом, але вони, ймовірно, зустрінуться 27 лютого, коли чотири лідери Конгресу приїдуть в адміністрацію Байдена, де президент планує обговорити як додаткове, так і державне фінансування.

Останнім часом почастішали розмови між високопоставленими помічниками Білого дому, що саме відмова на прохання Джонсона про зустріч з приводу безпеки кордонів ще більше загострила напруженість у відносинах.

"У питанні фінансування України адміністрація Байдена проводить кампанію громадського тиску, щоб присоромити Джонсона і змусити його провести голосування в залі засідань… Байден пишається своєю особистою взаємодією з Конгресом, зокрема з республіканцями. Те, що йому бракує цих змінних у відносинах зі спікером Палати представників, є неабияким питанням", – йдеться у публікації.

Існує думка, що головне завдання Джонсона – не опинитися не на тому боці Дональда Трампа. З часом помічники президента почали розглядати Джонсона як корисне політичне прикриття, яке може відвернути виборців, що вагаються, і допомогти Байдену на виборах.

За словами журналістів, президент розкритикував спікера за те, що він оголосив перерву в роботі Палати представників, не розглянувши питання фінансування України. Деякі помічники в Західному крилі та члени консервативного флангу Джонсона попередили, що винесення питання про допомогу Україні на розгляд парламенту спровокує спробу витіснити його з посади спікера, як це було з його попередником, Кевіном Маккарті.

Щодо України, з огляду на відмову Джонсона брати участь у розгляді сенатського законопроекту, адміністрація має обмежені можливості, окрім спроб чинити політичний тиск на республіканців у Конгресі.

Конгресмен Дон Бейкон від Республіканської партії прогнозував, що якщо законопроект буде винесено на голосування, то він пройде "з перевагою в 300 голосів". Інші законодавці зробили схожі оцінки. Але старший помічник Джонсона назвав цю стратегію "нерозумною".

До того ж найнагальнішим питанням у найближчі тижні є крайні терміни фінансування уряду – 1 та 8 березня.

Проблеми з допомогою США для України

Сенат США зміг затвердити законопроект, який передбачає допомогу Україні у розмірі понад 60 млрд доларів. Тепер документ мають затвердити у Палаті представників. Однак спікер Майк Джонсон відмовився реєструвати документ у палаті представників, після чого конгрес пішов на двотижневі канікули.

Президент Джо Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, включаючи спікера Палати представників Майка Джонсона, у Білому домі 27 лютого, щоб прискорити надання допомоги Україні.

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