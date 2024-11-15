Трамп не може натиснути на рубильник і раптово припинити допомогу Україні, - глава МЗС Чехії

Ліпавський позитивно налаштованим щодо цього, навіть якщо заяви республіканців і Трампа щодо України є розпливчастими.

Наразі ніхто не знає, чи припинить обраний президент США Дональд Трамп допомогу Україні. Втім, раптово він це не зробить.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський сказав у Лондоні на пресконференції після зустрічі зі своїм британським колегою Девідом Леммі, повідомляє Novinky.

"Ми знаємо, що (Дональд Трамп - УНІАН) буде вимагати від Європи, щоб вона могла подбати про власну безпеку. Ми не знаємо, як буде чи не буде продовжуватися американська допомога Україні. Не буде так, що Дональд Трамп може натиснути на рубильник, і наступного дня Україна взагалі нічого не отримає", – сказав головний чеський дипломат.

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Тим не менш, Ліпавський позитивно налаштованим щодо цього, навіть якщо заяви республіканців і Трампа щодо України є розпливчастими.

"Я особисто залишаюся оптимістом. Завжди потрібно готуватися до всіх сценаріїв, тому я говорю про те, що Європа повинна більше інвестувати в оборону. Водночас, коли я дивлюся на те, що Дональд Трамп говорить про Китай, про Іран, про безпеку на Близькому Сході, як він говорить про Північну Корею, мені було б дивно, якби Росія ще не була включена в цей пазл", – додав міністр.

Окремо Ліпавський прокоментував кандидатуру Марко Рубіо на посаду держсекретаря США. Він вважає це призначення позитивним для Європи.

Допомога Україні під загрозою - що відомо

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала негайно збільшити допомогу Україні. Голова РФ Володимир Путін може скористатися перехідним періодом у США, поки Дональд Трамп не стане президентом. Бербок наголосила, що Україні має бути надано все, що Європа може запропонувати.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель каже, що перемога Трампа на виборах призводить до того, що світ змінюється, а Європі потрібно ставати сильнішою. За його словами, для Європи обрання Трампа стане можливістю для пробудження.

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