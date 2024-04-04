В адміністрації вважають, що допомогу зрештою буде передано, але процес досягнення цієї мети все ще туманний.

Помічники президента США потай працюють за лаштунками, щоб спікер Палати представників Майк Джонсон зміг поставити на голосування пакет допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів - і вижити в політичному плані.

За словами двох представників адміністрації, Білий дім підтримував контакт з офісом Джонсона з приводу допомоги Україні протягом усієї двотижневої перерви в роботі Конгресу. І хоча президент публічно переконував республіканців ухвалити пакет допомоги, він і його команда утримувалися від агресивних нападок на спікера у зв'язку з тривалим процесом, пише Politico.

При всьому розчаруванні повільністю Палати представників, чиновники адміністрації потай сподіваються, що їхній підхід може призвести до того, що Конгрес почне працювати над пакетом допомоги наприкінці цього місяця.

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Який вигляд матиме цей остаточний пакет, поки що неясно. Білий дім не дав офіційних коментарів після недільного інтерв'ю Джонсона каналу Fox News Channel, в якому він висунув ідеї щодо надання частини допомоги Україні у вигляді кредиту або про перерозподіл близько 300 мільярдів доларів у вигляді конфіскованих російських активів.

Демократичні чиновники, які спілкувалися з представниками адміністрації, кажуть, що Білий дім навмисно приховує, чи вважає він будь-яку з цих ідей реалістичною або здатною увійти в остаточну угоду. Зрештою, основна увага, як і раніше, приділяється тому, щоб переконати Джонсона в необхідності термінового надання допомоги Україні.

Багатомісячна тяганина з приводу фінансування України підкреслює серйозніші труднощі, пов'язані з ухваленням важливих законів у рік виборів і за розділеного уряду. Хоча основна законодавча стратегія адміністрації Байдена вже давно полягає в тому, щоб дозволити Конгресу виконувати свою волю, Джонсон і крихітна республіканська більшість створюють проблеми.

Затримка допомоги Україні від США

Голосування за допомогу Україні від США обсягом близько 60 млрд доларів, про яке неодноразово говорив Зеленський, ймовірно, "застигло" до середини квітня.

У Палаті представників США навряд чи ухвалять необхідне рішення найближчими тижнями, оскільки там досі тривають сварки між республіканцями і демократами, пише Bloomberg.

Спікер Майк Джонсон все ще шукає шляхи, щоб пом'якшити опозиційні настрої з боку республіканців. Останні продовжує дотримуватися жорсткої лінії в цьому питанні.

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