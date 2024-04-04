Видання оцінило, коли Палата представників може розпочати голосування.

Голосування за допомогу Україні від США обсягом близько 60 млрд доларів, про яке неодноразово казав Зеленський, ймовірно, "застигло" до середини квітня.

В Палаті представників США навряд чи приймуть необхідне рішення найближчими тижнями, оскільки там досі тривають сварки між республіканцями та демократами, пише Bloomberg.

"Голосування в Палаті представників США щодо допомоги Україні навряд чи відбудеться щонайменше до середини квітня, а можливо, і пізніше", - оцінило ЗМІ.

Наразі спікер Майк Джонсон все ще шукає шляхи, щоб пом'якшити опозиційні настрої з боку республіканців. Останні все ще тримаються жорсткої лінії в цьому питанні, підкреслює Bloomberg.

ЗМІ нагадує, що ще в неділю Джонсон дав марну надію щодо спроможності США проголосувати за допомогу "негайно". Він казав, що законодавці можуть винести законопроект на голосування після великодніх канікул.

Наразі команда Джонсона не розкриває деталей плану щодо майбутнього пакета допомоги. Схоже, там досі не визначилася з тим, яких поступок Джонсон вимагатиме від адміністрації Байдена. Ряд партійних чиновників каже, що це все ускладнює. Джонсону може не стати часу, щоб зібрати підтримку в Конгресі для голосування за законопроект наступного тижня, резюмує Bloomberg.

Джонсон пояснив затримку із голосуванням за допомогу Україні

В кінці березня напередодні Великодня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон пояснив, чому Конгрес досі не проголосував за "український" законопроект. Він заявив, що документ збираються розглянути лише після того, як буде продовжено фінансування американського уряду.

Як відомо, раніше в США затвердили короткостроковий бюджет з розрахунком, що він дозволить уряду уникнути шатдауну.

Такі затримки розкритикував президент України Зеленський. Він пояснив, що Києву допомога потрібна негайно, адже ЗСУ втрачають людей кожного дня.

Вас також можуть зацікавити новини: