За його словами, Палата представників "дозволяє процесу йти своєю чергою".

Палата представників Сполучених Штатів Америки буде розглядати пропозицію сенаторів щодо окремого голосування за допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню – без прив'язки до посилення безпеки американського кордону – "по мірі надходження".

Таку заяву зробив спікер Палати представників США Майк Джонсон. Відео з його виступом опублікував у Twitter журналіст CNN Ману Раджу.

"Побачимо, що зробить Сенат. Ми дозволяємо процесу йти своєю чергою і розбиратимемося по мірі надходження. Я чітко дав зрозуміти, що потрібно розглядати ці питання по суті. Ізраїль відчайдушно потребує допомоги, всі це знають", – заявив Джонсон.

Відео дня

За його словами, з моменту виділення Ізраїлю окремого пакету допомоги ситуація загострилася. При цьому щодо питання допомоги Україні, яка також критично потребує підтримки, він нічого не сказав.

"Ми чекаємо на дії Сенату, і це іноді розчаровує. Але так це працює", – додав спікер Палати представників.

Допомога Україні від США

Як відомо, ще наприкінці жовтня 2023 року президент США Джо Байден подав запит щодо виділення додаткого фінансування на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та інші питання. Загальна сума пакету становила біля 100 млрд доларів. З них приблизно 60 млрд – для України.

Проте станом на лютий 2024 року запит так і не схвалено. Головним проблемним моментом стала мігрантська криза в США – законодавці відмовляються голосувати за допомогу Україні до посилення безпеки кордону.

7 лютого стало відомо, що лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер планує виключити двопартійну угоду з безпеки кордонів із законопроекту про надзвичайні витрати на оборону. Він хоче внести в документ пакет фінансування допомоги Україні та Ізраїлю. У ЗМІ пишуть, що сенатори очікують прийняття закону без змін у прикордонній політиці. Зазначається, що оприлюднена в неділю прикордонна реформа була рішуче відкинута більшістю республіканців в Сенаті.

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