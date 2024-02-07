Очікується, що за цей законопроект проголосує достатня кількість республіканців.

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер планує виключити двопартійну угоду з безпеки кордонів із законопроекту про надзвичайні витрати на оборону і внести в законопроект пакет фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.

Як пише The Hill, сенатори очікують, що закон буде прийнятий без реформи прикордонної безпеки, яка була оприлюднена в неділю і рішуче відкинута більшістю республіканців в Сенаті.

Шумер як і раніше планує провести процедурне голосування з питання про пакет фінансування України та Ізраїлю, який включає в себе реформи прикордонної безпеки. Таким чином, він може дати вразливим колегам-демократам шанс проголосувати за нього і в ході передвиборної кампанії стверджувати, що вони намагалися вирішити кризу на кордоні. Але очікується, що республіканці заблокують цей пакет, і тоді, за словами Шумера, він перейде до плану Б.

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"Шумер повідомив демократам в Сенаті, що планує винести на обговорення узгоджений додатковий документ без пункту про безпеку кордонів після очікуваного невдалого голосування щодо закриття угоди в середу", - сказав помічник Демократичної партії в Сенаті.

Він зазначив, що минулого тижня Шумер повідомив членам своєї фракції і Білому дому, що, якщо республіканці порушать двопартійний кордон і додаткову угоду, він підготував план, як використовувати пропозицію про перегляд, щоб змусити республіканців проголосувати за додаткову угоду без реформи кордонів.

Пропозиція про перегляд дозволить Шумеру негайно вимагати від сенаторів проголосувати вдруге за законодавчим механізмом щодо фінансування для України, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону.

Вперше сенатори голосуватимуть за припинення дебатів про перехід до законодавчого механізму при тому розумінні, що пакет фінансування України включатиме реформи в галузі прикордонної безпеки. Більшість республіканців проголосують за блокування просування цього законопроекту.

Потім Шумер проведе друге голосування з приводу переходу до того ж законодавчого механізму, але на цей раз з розумінням, що він буде використовуватися для фінансування України, Ізраїлю та інших пріоритетів іноземної допомоги, але без узгоджених реформ з прикордонної безпеки.

Очікується, що за цей законопроект проголосує достатня кількість республіканців. Для просування необхідно 60 голосів. Шумер організував цей маневр минулого тижня.

Якщо ретельно спланований план піде не так, то республіканці в Сенаті потенційно можуть проголосувати двічі за один день, щоб заблокувати додаткові заходи оборони, що помічник Демократичної партії назвав "бентежною перспективою".

Проблеми з наданням допомоги Україні від США

Сенат США 5 лютого оприлюднив документ, в якому було висвітлено двопартійну пропозицію щодо допомоги Ізраїлю, Україні і охорони кордону. Зазначалося, що Києву запропонували виділити понад 60 мільярдів доларів. На думку конгресмена-республіканця Тіма Уолберга, Штати можуть прийняти допомогу Києву протягом наступних кількох місяців.

Ситуація з виділенням нової допомоги Україні від США стає все більш заплутаною і вже нагадує гостросюжетний детектив. Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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