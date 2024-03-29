Україні треба до виборів президента США у листопаді не просто вистояти, а стати міцнішою.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що до виборів президента США, які відбудуться у листопаді, ще треба дожити, а допомога від Конгресу потрібна негайно. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю американському телеканалу CBS.

Зокрема, у Зеленського запитали, що станеться, якщо Дональд Трамп знову стане президентом США і припинить підтримку України.

"Хотілося би, щоб зараз Конгрес не зупиняв свою допомогу і проголосував. Тобто, до виборів у Сполучених Штатах треба ще дожити. А ми живемо кожним днем. Кожного дня хлопці захищають і втрачаємо людей кожного дня. Тому, якщо чесно, до листопада треба дожити. І треба не просто вистояти, а треба бути міцними і міцніше, ніж Росія. Тому що ми усі віримо у перемогу нашої держави. У нас альтернативи немає", - наголосив Зеленський.

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Він додав, що Україні зараз треба допомога і Конгресу треба дати зрозуміти, що це вкрай потрібно для України.

"А хто буде президентом - це обирає народ Сполучених Штатів Америки. Будемо віримо, хто б не був, політика допомоги і підтримки України не зміниться", - наголосив Зеленський.

Президент вважає, що американські законотворці повинні були би допомогти Україні "ще вчора".

"Ми всі повинні зрозуміти, що людині на прізвище Путін все-одно, скільки буде ще жертв, аби отримати те, що він хоче. Він не зупиниться на Україні. Він не зупиниться на жертвах в Україні. Він буде кидати і своїх людей на смерть і в інші держави. І втягне НАТО у війну, обов'язково. Я точно вам кажу, що є велика загроза, що потім американські солдати будуть вимушені захищати країни НАТО. Польща і прибалти - це перші, хто під удари, хто під загрозою. І тому, Конгресу потрібно зберегти не тільки життя українців, а зберегти й своє американське майбутнє, свої сім'ї, а для цього потрібно допомагати сьогодні Україні, тим, хто дійсно єдині сьогодні воюють", - наголосив Зеленський.

Президент України сказав, це правда, що Україна виграє з американською підтримкою, а без неї програє, але не за один день будуть втрачені певні території.

"Для нас це буде великий виклик, як потім все повертати. Бо повертати - це великі жертви. Повертати території - це втрачати людей. Люди, якщо чесно, важливіші. Але ми знаємо, що Путін нас хоче повністю зруйнувати", - наголосив Зеленський.

Допомога Україні від США - деталі

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, який гальмує винесення на голосування запиту адміністрації президента Джо Байдена про виділення додаткової допомоги Україні обсягом близько 60 млрд доларів.

Зеленський розповів Джонсону про ситуацію на полі бою, зокрема про стрімке посилення російського повітряного терору. Президент України підкреслив, що у цій ситуації швидке ухвалення Конгресом допомоги для України критично важливе.

Крім того, повідомив він, обговорено було необхідність якнайшвидшого перекриття джерел, з яких Росія фінансує свою війну, та використання заморожених російських активів на користь України.

Раніше очільник Комітету міжнародних відносин Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол повідомив, що Майк Джонсон збирається винести на голосування законопроект щодо допомоги Україні аж після Великодня. Зокрема, відбувається робота над новим законопроектом.

Маккол додав, що наразі Джонсон перебуває "в складній ситуації" щодо допомоги Україні. Це пов'язано з тим, що деякі конгресмени-республіканці мають намір усунути його з посади та вже розпочали відповідний процес.

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