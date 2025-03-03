Це стосується поставок, які були схвалені ще Джо Байденом.

Президент США Дональд Трамп сьогодні проведе зустріч зі своїми головними помічниками з національної безпеки, включно з держсекретарем Марко Рубіо і міністром оборони Пітом Хегсетом. Як пише The New York Times, представник адміністрації Трампа повідомив, що на зустрічі планують розглянути і, можливо, вжити заходів щодо низки варіантів політики для України.

"До них відносяться припинення або скасування американської військової допомоги Україні, включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання, схваленими й оплаченими під час президентства Джо Байдена", - пише видання.

Як нагадує NYT, Зеленський під час зустрічі в Лондоні в неділю отримав жести підтримки від 18 лідерів, включно з прем'єром Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

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Однак за таким проявом солідарності ховалося визнання того, що збереження підтримки від Сполучених Штатів залишається критично важливим.

"У Стармера дві мети", - сказав Муджтаба Рахман, аналітик консалтингової компанії з політичних ризиків Eurasia Group. "Створити пропозицію з українцями та європейцями, яка дасть змогу США позитивно брати участь у гарантуванні безпеки України, одночасно готуючись до найгіршого сценарію, коли це може виявитися неможливим".

США погрожують припинити постачання зброї Україні

Видання WSJ прогнозує, що без військової допомоги США в України буде достатньо зброї, щоб продовжувати воювати проти окупантів у нинішньому темпі до літа.

Редактор з питань оборони та закордонних справ газети The Telegraph Кон Кофлін зазначає, що не варто скидати з рахунків Зеленського й Україну, адже 2022 року шанси в країни були ще гіршими. Кофлін нагадав, що на початку широкомасштабного вторгнення Росії київські війська стояли практично самі, а тому за підтримки Європи вони навряд чи зараз зламаються.

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