Це відіб'ється на здатності України завдавати далекобійних ударів та захищати свої тилові позиції.

Без військової допомоги США в України буде достатньо зброї, щоб продовжувати воювати проти окупантів у нинішньому темпі до літа.

Як передає The Wall Street Journal (WSJ), про це заявила низка західних чиновників. Після цього терміну ЗСУ можуть опинитися без боєприпасів і не зможуть використовувати деякі зі своїх найсучасніших озброєнь.

Великих поставок зброї, відправлених або замовлених ще адміністрацією Джо Байдена, має вистачити українцям принаймні до середини року, сказала Селеста Волландер, колишній високопоставлений чиновник Пентагону.

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Українські аналітики кажуть, що внутрішні поставки зброї можуть продовжити цей термін. "Ми можемо витримати півроку або рік, щоб дати Європі час для запуску виробництва боєприпасів", - сказав Микола Бєлєсков, старший аналітик Come Back Alive, української організації, що постачає безпілотники військовим.

Припинення військової допомоги США - це найгірший сценарій, сказав старший помічник президента Зеленського, додавши, що це означатиме, що Україні доведеться нарощувати своє військове виробництво і отримувати більше від Європи.

Видання зазначило, що Україна створила власну потужну військову промисловість, яка тепер виробляє озброєння на $30 млрд на рік, що вшестеро більше, ніж роком раніше. У 2024 році країна виробила близько $1,5 млн безпілотників, які стали її основною формою оборони вздовж лінії фронту, дозволяючи Україні стримувати російські атаки, зазнаючи мінімальних втрат. Цього року, за словами українських чиновників, планується випустити 3000 ракет і 30 тис. безпілотників великої дальності.

Загалом, Україна наразі виробляє або фінансує близько 55% своєї військової техніки. США постачають близько 20%, а Європа - 25%, за словами одного західного чиновника.

Але деякі поставки США, включно з передовими системами ППО, балістичними ракетами класу "земля-земля", навігаційними системами і далекобійною ракетною артилерією, буде фактично неможливо замінити в короткостроковій перспективі. Європа просто не виробляє достатньої кількості - або взагалі не виробляє.

Щойно ці поставки США закінчаться, здатність України наносити удари на великі відстані та захищати свої тилові позиції постраждає, заявили чиновники та аналітики.

"Наявність партнера, який постачає військові технології найвищої якості, за визначенням незамінна в деяких галузях", - сказав Томаш Копечни, чеський урядовий посланець із відновлення України.

Допомога західних союзників

У 2024 році Євросоюз, Велика Британія і Норвегія разом узяті надали Україні близько $25 млрд військової допомоги, і це більше, ніж США. Європа наростила випуск артилерійських снарядів, і ведуться переговори про збільшення допомоги ЄС до $30 млрд цього року.

За словами українського президента Володимира Зеленського, з початку повномасштабного вторгнення РФ США виділили майже $70 млрд військової допомоги. За даними Кільського інституту світової економіки, це більше, ніж усі інші західні союзники України разом узяті.

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