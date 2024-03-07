На запитання про те, чи є в адміністрації Байдена план "Б", Кірбі сказав, що там завжди розглядають всі можливості, які можуть використати.

Сполучені Штати будуть шукати додаткові варіанти допомоги Україні, враховуючи ситуацію на полі бою. Про це розповів в інтервʼю Голосу Америки координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі.

"Ми продовжимо працювати із Конгресом, щоб забезпечити це додаткове фінансування. Це так важливо! Ми також працюємо з союзниками та партнерами щодо можливих внесків. Це не значить, що вони їх не роблять – вони роблять. Але ми хочемо подивитися, що іще можна зробити. І, звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду та всієї адміністрації, чи є іще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну. Але жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування", – пояснив він.

Водночас на запитання про те, чи є в адміністрації Байдена план "Б", Кірбі сказав, що там завжди розглядають всі можливості, які можуть використати.

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"Але якими б вони не були, вони не будуть такими ж гарними, як запит на додаткове фінансування. Його нічим не можна замінити. Як я вже говорив багато разів, немає якогось наявного магічного джерела (коштів), здатного зробити те, що може зробити додаткове фінансування. Чи розглядаємо ми варіанти? Абсолютно. Ми мусимо, враховуючи ситуацію на місці, особливо на сході (України)", – констатував представник Білого дому.

Допомога Україні від США

На тлі кількамісячної затримки зі схваленням запиту Джо Байдена на додаткове фінансування, де йдеться і про допомогу Україні, у США вимушені вдаватися до важких рішень. Видання Bloomberg пише, що в адміністрації американського президента зараз зважують, чи зможуть залучити біля 200 мільйонів доларів із фінансування армії США, аби надати екстрену допомогу Україні.

Зазначається, що Україні критично не вистачає артилерії, а РФ має успіхи на передовій. І ці гроші можуть бути використані для оплати критично важливої зброї, припасів та іншого обладнання.

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