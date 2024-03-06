Адміністрація президента США Джо Байдена зважує, чи зможе вона залучити близько 200 мільйонів доларів із фінансування армії США, щоб надати Україні негайну підтримку, оскільки більший пакет допомоги, як і раніше, застопорився в Конгресі.
Як пише Bloomberg, фінансування може бути використане для оплати критично важливої зброї, припасів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з нестачею артилерії, а російські війська останніми тижнями домоглися невеликих територіальних успіхів.
"Дебати з приводу використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють запеклі зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України. Але можливе фінансування мізерне порівняно з більш ніж 61 мільярдом доларів допомоги Україні, яку президент Джо Байден попросив санкціонувати Конгрес, а чиновники Білого дому раніше недооцінювали свою здатність використовувати додаткові ресурси на благо України", - ідеться в матеріалі.
Остаточного рішення поки не ухвалено, сказав один зі співрозмовників видання.
Білий дім зосереджений на тому, щоб переконати Палату представників США ухвалити додатковий законопроєкт із національної безпеки, і його помічники, як і раніше, вважають, що, якщо спікер поставить законопроєкт на голосування, його ухвалять переважною більшістю голосів, повідомив представник Ради національної безпеки.
Проблеми з наданням допомоги Україні
Наприкінці січня Україна попередила своїх союзників, що вона стикається з нестачею снарядів і поступається Росії в озброєнні, і їй, можливо, доведеться унормувати ресурси по всій лінії фронту, яка простягається на 1500 кілометрів.
Країни Європейського Союзу наразі працюють над планом під керівництвом Чехії з постачання близько 800 000 снарядів для України з країн, які не входять до ЄС, у найближчі тижні після того, як вони не виконали свою обіцянку надати Києву мільйон власних артилерійських снарядів.
За деякими оцінками, Росія досягла артилерійського та відновлювального потенціалу приблизно в 4 мільйони снарядів та імпортувала сотні тисяч снарядів та інших озброєнь з Північної Кореї та Ірану.