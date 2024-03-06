Білий дім зосереджений на тому, щоб переконати Палату представників США ухвалити додатковий законопроєкт щодо національної безпеки.

Адміністрація президента США Джо Байдена зважує, чи зможе вона залучити близько 200 мільйонів доларів із фінансування армії США, щоб надати Україні негайну підтримку, оскільки більший пакет допомоги, як і раніше, застопорився в Конгресі.

Як пише Bloomberg, фінансування може бути використане для оплати критично важливої зброї, припасів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з нестачею артилерії, а російські війська останніми тижнями домоглися невеликих територіальних успіхів.

"Дебати з приводу використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють запеклі зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України. Але можливе фінансування мізерне порівняно з більш ніж 61 мільярдом доларів допомоги Україні, яку президент Джо Байден попросив санкціонувати Конгрес, а чиновники Білого дому раніше недооцінювали свою здатність використовувати додаткові ресурси на благо України", - ідеться в матеріалі.

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Остаточного рішення поки не ухвалено, сказав один зі співрозмовників видання.

Білий дім зосереджений на тому, щоб переконати Палату представників США ухвалити додатковий законопроєкт із національної безпеки, і його помічники, як і раніше, вважають, що, якщо спікер поставить законопроєкт на голосування, його ухвалять переважною більшістю голосів, повідомив представник Ради національної безпеки.

Проблеми з наданням допомоги Україні

Наприкінці січня Україна попередила своїх союзників, що вона стикається з нестачею снарядів і поступається Росії в озброєнні, і їй, можливо, доведеться унормувати ресурси по всій лінії фронту, яка простягається на 1500 кілометрів.

Країни Європейського Союзу наразі працюють над планом під керівництвом Чехії з постачання близько 800 000 снарядів для України з країн, які не входять до ЄС, у найближчі тижні після того, як вони не виконали свою обіцянку надати Києву мільйон власних артилерійських снарядів.

За деякими оцінками, Росія досягла артилерійського та відновлювального потенціалу приблизно в 4 мільйони снарядів та імпортувала сотні тисяч снарядів та інших озброєнь з Північної Кореї та Ірану.

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