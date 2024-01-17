ЄС впевнений, що угода може бути укладена в найближчі пару тижнів.

Угорщина дала зрозуміти Євросоюзу, що готова зняти своє вето на надання Україні 50 мільярдів євро від Європейського Союзу. Як пише Politico, за словами дипломатів і чиновників, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан все ближче до того, щоб погодитися на компроміс щодо використання грошей з бюджету блоку.

"Хоча досі немає згоди з приводу того, які поступки ЄС може запропонувати Угорщині взамін і на що вона може погодитися, ЄС тепер упевнений, що угода може бути укладена в найближчі пару тижнів", - пише видання.

Одна з причин цього - переконання в брюссельських колах, що угорський прем'єр-міністр вичерпав свої можливості, коли мова заходить про шантаж Євросоюзу.

Відео дня

Він часто намагався поставити підтримку ЄС в залежність від того, що блок розморозить гроші, утримані через порушення Угорщиною демократичних принципів. І хоча в Брюсселі виявили готовність запропонувати Орбану деякі поступки для досягнення угоди, більшість національних столиць відкинули спробу Угорщини розділити фінансування України на щорічні транші, що вимагають одноголосного схвалення щороку. З практичної точки зору, це дало б Орбану можливість блокувати фінансування України з боку ЄС щороку - або домагатися від Брюсселя поступок для зняття вето.

"Дуже малоймовірно, що держави-члени ухвалять рішення, яке дасть Угорщині можливість для регулярного шантажу", - сказав один з дипломатів.

Ще одна ідея, яка мусується, щоб "підсолодити пігулку" для Орбана, передбачає середньостроковий перегляд фінансування в 2025 році. Але цей варіант, запропонований Угорщиною кілька місяців тому, також вважається неприйнятним серед найсильніших прихильників Києва.

"Це створить хаос, якщо через 12 місяців ми знову зберемося і одноголосно вирішимо, чи продовжувати Україні фінансування", - сказав один з єввропейських чиновників.

Ще один чиновник зазначив, що потенційний компроміс може полягати в тому, що виконавча влада ЄС відшкодує Угорщині процентну ставку по виплатах грошових коштів, отриманих після пандемії.

Комісія також розглядає можливість введення "екстреного гальма", який дозволить будь-якій країні, яка заперечує проти фінансування України, затримати виплати і перенести обговорення на саміті лідерів ЄС. Однак цей варіант не дозволить жодній державі-члену накласти вето на виплати.

Загальний консенсус полягає в тому, що будь-який остаточний компроміс повинен включати деякі поступки Угорщині - достатні, щоб Орбан міг заявити про свою перемогу вдома.

Два дипломати відзначили, що друге вето на фінансування України буде спонукати столиці ЄС вдатися до так званої процедури статті 7, щоб призупинити право голосу Угорщини в Європейській Раді.

Позиція Угорщини в ЄС

Як повідомляв УНІАН, серед європейських лідерів існує стурбованість, що Угорщина може підірвати політику єдності та безпеки ЄС у той час, коли Захід прагне впоратися з найбільшою військовою кризою в Європі з часів Другої світової війни.

Раніше ЗМІ писали, що більшість політичних груп в Європейському парламенті хочуть провести розслідування рішення Європейської Комісії про розморожування коштів, що виділяються Угорщині, а потім подати позов до Вищого Суду ЄС і винести вотум недовіри, а також позбавити Угорщину права голосу.

Вас також можуть зацікавити новини: