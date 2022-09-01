Один з політиків назвав поведінку угорського уряду "російсько-китайським троянським конем".

Серед європейських лідерів існує стурбованість, що Угорщина може підірвати політику єдності і безпеки ЄС в той час, коли Захід прагне впоратися з найбільшою військовою кризою в Європі з часів Другої світової війни.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Журналісти акцентують, що столиці по всій Європі відправляють зброю Україні для підтримки важливого контрнаступу. Але не Угорщина, яка заборонила поставки зброї Україні через свою територію. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також стверджував, що західна допомога нібито тільки продовжує конфлікт.

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Країни Європи наполягають на тому, що Київ сам вирішить, коли пора починати мирні переговори. Тим часом Орбан закликає зосередитися "на переговорах про мир і винесенні хорошої мирної пропозиції".

Угорщина, хоча і приєдналася до санкцій проти РФ, наполягала на їх пом'якшенні. А її чиновники їздили до Москви, щоб домовитися про додаткові постачання газу, поки в Україні вирували військові дії.

На думку неназваного центральноєвропейського чиновника, Угорщина продовжить чинити опір деяким спробам допомогти Україні. Так само, як діяла досі.

Така позиція угорської влади викликала в Києві і за кордоном стурбованість тим, що Угорщина здатна порушити і без того хитку єдність Заходу. Про згубний вплив сьогоднішньої політики Угорщини на єдність ЄС говорять і експерти.

"Угорщина виконує тільки необхідний мінімум. Я думаю, що це не порушення консенсусу, це не порушення єдності. Це послаблює єдність", – сказав Андраш Рац з Німецької ради з міжнародних відносин.

А Андраш Сімоні, колишній посол Угорщини в НАТО і США, вважає, що позиція Угорщини щодо війни в Україні – це "не просто неприємність, це загроза".

"Я не думаю, що НАТО або Європейський союз сприймають це всерйоз. І я думаю, що це помилка", – сказав він.

Він також заявив, що Орбану "плювати на Україну".

Експерти і політики сходяться на думці, що Угорщина "думає про себе і робить для себе".

"Угорці проводять власну імперську політику по відношенню до країн, що їх оточують, і де проживає угорська меншина. Орбану необхідно фінансувати свою щедру соціальну політику, продавши європейську безпеку", – сказав один Центральноєвропейський чиновник.

Він також назвав поведінку угорського уряду "російсько-китайським троянським конем".

Як писав УНІАН, в ЄС неодноразово поставало питання про відмову від принципу одноголосного прийняття рішень. Наявні принципи голосування дозволяють одній або декільком країнам-членам ЄС блокувати важливі рішення блоку, чим, зокрема, користується Угорщина.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше відкрито заявляв, що Угорщина блокуватиме рішення Європейського Союзу, які вважатиме поганими для себе.

Протягом останнього місяця з ініціативою відмовитися від одноголосного прийняття рішень виступали верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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