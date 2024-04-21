Сказали, що найбільше потрібно у пакеті допомоги від Вашингтона.

В Повітряних силах Збройних сил України озвучили найбільш пріоритетні види допомоги, які очікують від США.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш сказав в ефірі інформаційного марафону. Там дуже розраховують, що в законопроекті щодо 61 млрд доларів йтиметься про Patriot.

"Ми очікуємо, перш за все, це системи ППО, про які ми так давно говоримо. Це системи "Петріот", ракети до них. І звичайно, що не "Петріотами" єдиними. Для того, аби "Петріоти" могли ефективно працювати, нам необхідно їх прикривати, оскільки зараз дуже багато дронів противника намагаються розвідати територію", - сказав Євлаш.

За його словами, вчора було зафіксовано близько 30 безпілотників вздовж усієї лінії зіткнення. "Нам потрібні різні системи, у тому числі й модифікації старих радянських систем, які можна привести до належного стану та застосовувати, у тому числі, яке старі радянські ракети, так і західні ракети", - сказав він.

Також Україні потрібні ракети для переносних зенітних комплексів. Якщо говорити про винищувачі F16 - це високотехнологічний тип озброєнь, який потребує колосальних коштів. "Нам треба вміло і грамотно розподіляти ці кошти", - сказав Євлаш.

В США підтримали законопроект про допомогу Україні

Ввечері 20 квітня Палата представників США (нижня палата Конгресу) підтримала законопроект про виділення коштів на 2024 фіскальний рік для надання допомоги Україні. Цей законопроект загалом передбачає виділення майже 61 млрд доларів на військову, економічну, гуманітарну допомогу.

Цей законопроект ще має розглянути Сенат (верхня палата Конгресу) та підписати президент Джо Байден.

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