Тепер справа за Сенатом і президентом США Джо Байденом.

Палата представників Конгресу США більшістю голосів схвалила запропонований спікером Майком Джонсоном законопроект про витрати на військову та фінансову допомогу Україні. Про це свідчить пряма трансляція з Конгресу США.

Перед тим, як розглянути законопроект по суті, Палата представників відхилила чотири поправки, запропоновані противниками допомоги Україні.

Скільки грошей виділено ухваленим законопроектом

Загальний пакет допомоги Україні передбачає витрати американського бюджету на рівні 60,84 мільярда доларів. Їх розподілять за такими напрямками:

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23,2 мільярда на закупівлю для армії США оборонних товарів на заміну тим, які передаються Україні, а також на оплату оборонних послуг, наданих Україні;

23,2 мільярда на закупівлю зброї безпосередньо для України;

11,3 мільярда на поточні військові операції США в регіоні;

13,8 мільярдів на закупівлю передових систем озброєнь, оборонних виробів та оборонних послуг;

26 мільйонів на фінансування системи нагляду та контролю за допомогою та обладнанням, що надаються Україні.

7,85 мільярдів на пряму фінансову допомогу державному бюджету Україні (президент СШа матиме право списати половину цього боргу).

Куди підуть гроші

Варто зазначити із 13,8 мільярдів, які підуть на закупівлю зброї у промисловості, частину можна буде використати лише до кінця поточного року. Іншу частину гарантовано можна буде витратити до кінця наступного фінансового року – з вересня 2025 року до вересня 2026 року.

Що стосується 11,3 мільярдів, які підуть на "операції США в регіоні". Хоча законопроект і називається "про допомогу Україні", частина допомоги потече і в інші держави, які "постраждали від війни". Зокрема передбачається, що до 100 мільйонів доларів можуть отримати країни, на які вплинула війна в Україні. Ці гроші можна буде гарантовано витратити до кінця вересня 2025 року. При цьому, про які саме країни та який саме вплив йдеться, американські законодавці не уточнили.

Законопроект також включає положення, що розширюють повноваження президента США щодо передачі оборонної продукції та послуг Міністерства оборони іноземним державам або міжнародним організаціям. Зокрема:

зобов'язують президента США передати Україні армійські тактичні ракетні комплекси великої дальності;

зобов'язують президента укласти угоду з Україною про відшкодування США економічної допомоги, наданої Україні;

вимагають, щоб певні кошти, що надаються Україні, були компенсовані іншими донорами;

встановлюють різні вимоги щодо нагляду та звітності щодо допомоги, що надається Україні.

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