Президент розповів йому про посилення повітряного терору з боку Росії.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі. "Подякував йому особисто, обом партіям, американському народу та президенту Байдену за життєво важливу підтримку України від початку російського вторгнення", - написав він.

Зеленський повідомив, що розповів Джонсону про ситуацію на полі бою, зокрема про стрімке посилення російського повітряного терору. "Лише за минулий тиждень українські міста та громади зазнали ударів 190 ракетами, 140 "шахедами" та 700 КАБами. Виведена з ладу найбільша українська ГЕС", - наголосив президент.

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Він підкреслив, що у цій ситуації швидке ухвалення Конгресом допомоги для України критично важливе. "Ми усвідомлюємо, що в Палаті представників є різні позиції щодо того, як це зробити, але головне - щоб питання допомоги Україні залишалося чинником об’єднання", - зауважив Зеленський.

Крім того, повідомив він, обговорено було необхідність якнайшвидшого перекриття джерел, з яких Росія фінансує свою війну, та використання заморожених російських активів на користь України. "В цьому ми також розраховуємо на лідерство Конгресу", - наголосив глава держави.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент в інтерв’ю американській телерадіокомпанії CBS News заявив, що великий наступ російських загарбницьких військ може початися вже наприкінці травня - на початку червня.

За його словами, треба не лише підготуватися до наступу та стабілізувати ситуацію, а й отримати допомогу від союзників. Президент додав, що наразі Сили оборони не готові захищатися від нового масштабного наступу РФ без допомоги.

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