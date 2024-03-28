За словами президента, негайно потрібна допомога партнерів, щоб підготуватися.

Найближчими місяцями почнеться великий наступ російських військ. Йдеться про кінець травня або червень. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американській телерадіокомпанії CBS News, яке проходило на околиці міста Суми поблизу російського кордону.

"А до цього нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дійсно радіють, що ми стабілізували ситуацію. Я кажу, що нам потрібна допомога зараз", – сказав Зеленський.

За його словами, хоча силам оборони вдавалося стримувати росіян, вони не готові захищатися від іншого великого російського наступу без допомоги партнерів.

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Президент додав, що в артилерійській війні на виснаження Росія має перевагу не лише завдяки більшій кількості вогневих засобів, але й завдяки більшій дальності їхнього ураження.

"У Бахмуті, Авдіївці, Лисичанську, Соледарі і так далі було дуже важко боротися з противником, чий артилерійський снаряд може стріляти на 20 з гаком кілометрів, а наш снаряд – до 20", – зазначив президент.

Він також прокоментував обстріли прикордонних населених пунктів, які знаходяться поблизу РФ.

"Зазвичай, коли вони атакують артилерією і знищують села, після цього вони завжди намагаються їх окупувати. Ми не знаємо, що буде завтра. Тому треба готуватися", – підкреслив Зеленський.

Розмови про новий наступ РФ

В інформаційному полі дедалі частіше звучать розмови про можливість великого наступу РФ. Військовий експерт, льочик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що російські окупаційні війська можуть планувати великий наступ на літо 2024 року. Ворог збирає для цього угруповання у понад 100 тисяч окупантів, проте ця кількість не допоможе противнику досягти планів.

Також про наступ пишуть іноземні ЗМІ. За даними ISW, російське військове командування формує резерви для підтримки затяжних наступальних операцій в Україні. Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що ці сили навряд зможуть функціонувати як згуртовані широкомасштабні формування для проникнення або використання цього року.

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